"자식 잘되면 기쁜데.." 박명수, '무용 엘리트' 딸 한예종 합격에도 입 단속

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박명수가 딸 민서 양의 한국예술종합학교 합격 소식에 대해 언급했다.

15일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 가수 고영배와 모델 이현이가 게스트로 출연했다.

이날 고영배는 박명수에게 "그나저나 소식 보셨어요?"라며 축하 인사를 건넸다.

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박명수의 딸 민서 양은 한국무용을 전공하며 꾸준히 실력을 쌓아왔으며, 오랜 노력 끝에 최근 한국예술종합학교에 합격해 많은 축하를 받고 있다.

딸의 합격 소식에 박명수는 기쁜 마음을 숨기지 않았다. 그는 "기쁘죠. 자식 잘되면 기쁘죠. 너무 기쁜 일이다"라고 소감을 밝혔다.

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그러면서도 "그러나 그런 걸 또 이렇게 막 자랑하고 그러면 안 돼요"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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한편 박명수는 지난 2008년 의사 한수민과 결혼했으며, 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다.

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한수민은 지난달 SNS를 통해 딸의 한국예술종합학교 합격 소식을 직접 알렸다. 그는 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"며 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실이 드디어 맺어졌다"고 전했다. 이어 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서"라며 "춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com