'여전히 찬란하게' 송일섭 감독 "김혜자 선생님, 감기로 무대인사 불참…양해 부탁드린다"

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김혜자가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 송일섭 감독이 배우 김혜자가 '여전히 찬란하게' 무대인사에 불참하게 된 이유를 전했다.

송일섭 감독은 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '여전히 찬란하게' 언론·배급 시사회에서 "선생님께서 감기로 인해 부득이하게 무대인사를 참석 못하게 되셨다"라고 했다.

21일 개봉하는 '여전히 찬란하게'는 내 생애 가장 찬란한 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 영화로, '미안해, 고마워', '시간의 숲' 등을 연출한 송일곤 감독이 메가폰을 잡았다.

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극 중 할머니 순옥을 연기한 김혜자는 송일곤 감독과 영화 상영에 앞서 무대인사를 진행할 예정이었으나, 부득이하게 취소됐다. 이에 송 감독은 "선생님께서 감기로 인해 부득이하게 무대인사 참석을 못 하게 되셨다. 아까 선생님과 통화했는데, 너무 안타깝고 죄송하다고 말씀하셨다. 부축을 받으시면서 참석하시려고 했는데, 몸상태가 안 좋으셔서 손 편지를 쓰셨다. 많은 양해 부탁드린다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com