'여전히 찬란하게' 최주은 "김혜자 선생님과 한 화면에…영광스럽고 감사한 시간"

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 최주은. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최주은이 영화 '여전히 찬란하게'에서 김혜자와 연기 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

최주은은 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '여전히 찬란하게' 언론·배급 시사회에서 "김혜자 선생님과 한 화면에 담긴 것만으로도 영광이었고 감사했던 시간이었다"라고 했다.

21일 개봉하는 '여전히 찬란하게'는 내 생애 가장 찬란한 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 영화로, '미안해, 고마워', '시간의 숲' 등을 연출한 송일곤 감독이 메가폰을 잡았다.

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소녀 정임으로 분한 최주은은 "정임이란 캐릭터는 감독님께서 솔직하면서 빛나고 열정적이면서 사랑스러운 캐릭터라고 말씀하셨다. 제가 17살 때 친구와 이야기했을 때의 감정을 다시 떠올려봤다. 또 대본에도 감정을 많이 대입해보면서 준비했다"고 전했다.

이어 대선배인 김혜자와 연기 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 그는 "선생님과 한 화면에 담긴 것만으로도 영광이고 감사한 시간이었다. 워낙 존경하는 대선배님이셔서 촬영할 때 엄청 떨렸다. 카메라 슛 들어가자마자 선생님께서 하고 싶은 거 다했으면 좋겠다고 엄청 큰 용기를 주셨다. 촬영 현장에서 후배 배우들을 존중해 주시고 배려해 주셔서 감사했다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com