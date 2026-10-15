'김혜자 아역' 박서경 "선생님의 온기를 오롯이 느낄 수 있었던 시간…영광스럽고 감사해"

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 박서경. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박서경이 영화 '여전히 찬란하게'에서 김혜자의 소녀시절을 연기한 소감을 전했다.

박서경은 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '여전히 찬란하게' 언론·배급 시사회에서 "정말 안 믿기고 설레는 감정이었다"며 "선생님께 감사하고 영광이었다고 말씀드리고 싶다"라고 했다.

21일 개봉하는 '여전히 찬란하게'는 내 생애 가장 찬란한 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 영화로, '미안해, 고마워', '시간의 숲' 등을 연출한 송일곤 감독이 메가폰을 잡았다.

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소녀 순옥을 연기한 박서경은 "감독님과 처음 작품을 준비할 때부터 순옥이의 해맑고 순수한 모습을 담고 싶었다. 그때 당시 소녀들도 저희와 똑같이 재밌게 놀고, 떠들기도 하고 행복하게 지내는 모습을 있는 그 자체로 보여드리고 싶었다. 주은 언니와 성현 오빠와 연습도 많이 하면서 친해졌고, 실제 친구처럼 대화를 하면서 준비했다"고 밝혔다.

극 중 김혜자의 아역을 연기한 그는 "정말 안 믿기고 설레는 감정이었다. 실제로 선생님을 현장에서 대본 리딩 때 뵈었는데 따뜻하게 대해주셨다. 제 손을 잡아주시면서 좋은 말씀과 칭찬을 많이 해주셔서 선생님의 온기를 오롯이 느낄 수 있는 시간이었다. 선생님께 감사하고 영광이었다고 말씀드리고 싶다"고 존경심을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com