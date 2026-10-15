정경미, ♥윤형빈 졸혼 언급에 단호 "그 따윈 없어, 이혼이면 이혼이지"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 정경미가 남편인 개그맨 윤형빈의 졸혼 관련 발언에 "난 이혼이면 이혼이다"라고 단호하게 선을 그었다.

지난 14일 유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨'에는 "이혼도 아니고 졸혼을 하자고?! 우리 부부, 이대로 괜찮을까요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤형빈은 "아내가 벌써 졸혼을 이야기 한다"라고 토로했다. 그러자 정경미는 "내가 무슨 졸혼을 이야기 하냐"라며 당황했다. 이에 함께 있던 개그우먼 김경아는 "언니의 마음을 들킨 거냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

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정경미는 "나는 말을 안 했다"라며 억울함을 토로한 뒤, 윤형빈을 향해 "혹시 졸혼을 원하냐"라고 물었다. 그러자 윤형빈은 "아니다"라고 답하자, 정경미는 "나는 졸혼 따윈 없다. 이혼이면 이혼이다"라고 말해 윤형빈을 당황하게 만들었다.

정경미는 "졸혼이 이혼 아니냐"라고 하자, 김경아는 "그 사람과의 관계 때문이 아니라 혼자 집에서 싱글 라이프를 즐기다가 집 안에 경조사에 있으면 다시 만나는 거다"이라고 설명했다.

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윤형빈은 "가족도 부모님보다 가까운 가족이 어디 있나. 그런데도 떨어져 지내다가도 생일이면 만나고 가족은 가족이지 않나. 그런 개념으로 이야기를 했던 거 아니냐"라고 설명했다.

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이를 들은 정경미는 다시 한번 "여보는 그걸 원하냐. 그런 삶이 어떤 것 같다"라고 물었다. 이에 윤형빈은 "별로다"라고 답했지만, 환하게 웃는 모습으로 눈길을 끌었다.

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한편, 윤형빈과 정경미는 지난 2013년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com