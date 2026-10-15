'여전히 찬란하게' 송일섭 감독 "김혜자 선생님=캐스팅 1순위, 행복하게 작업했다"

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 송일곤 감독. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 송일섭 감독이 영화 '여전히 찬란하게'의 캐스팅 비하인드를 전했다.

송일섭 감독은 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '여전히 찬란하게' 언론·배급 시사회에서 "순옥은 인간을 따뜻한 시선으로 보는 캐릭터"라며 "김혜자 선생님은 캐스팅 1순위셨다"고 말했다.

21일 개봉하는 '여전히 찬란하게'는 내 생애 가장 찬란한 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 영화로, '미안해, 고마워', '시간의 숲' 등을 연출한 송일곤 감독이 메가폰을 잡았다.

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송 감독은 작품에 대해 "그리움과 기억에 관한 이야기다. 한 사람이 누군가를 얼마나 기억할 수 있는지, 또 그 사람을 잊지 않기 위해 마음 속에서 붙잡는 이야기를 담았다"며 "이 영화는 김혜자 선생님이 연기하신 순옥의 시선에서 전개된다. 순옥이 기억하고 잊지 않으려고 하는 과거를 교차로 담았다. 순옥은 인간을 따뜻하게 보는 캐릭터"라고 밝혔다. 이어 "김혜자 선생님은 1순위 캐스팅이셨다. 캐스팅 과정에서 어려움이 있었지만, 행복하고 즐겁게 작업했다"고 말했다.

순옥의 절친 정임을 연기한 차미경에 대해선 "할머니 정임에 대한 고민도 많이 했다"며 "차미경 선생님은 김혜자 선생님보다 20살 정도 젊으시다. 관객 분들이 영화를 보시고 이상하다고 느끼실 수도 있지만, 차미경 선생님께서 많은 장르에서 다양한 캐릭터를 연기하셨다. 선생님의 부드럽고 슬픈 이미지가 이 영화에 들어와서 김혜자 선생님과 함께 앙상블을 이뤘으면 했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com