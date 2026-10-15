미쓰에이 지아, 美유학 중 날벼락…학비 다 냈는데 학교 돌연 폐교

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 미쓰에이 출신 가수 지아가 미국에서 영어 공부를 하던 중 학교가 갑작스럽게 문을 닫는 황당한 일을 겪었다. 학비를 전액 납부했지만 아직 환불받지 못한 것으로 알려졌다.

15일 대만 매체 산리뉴스 등 중화권 언론에 따르면 지아는 최근 자신의 영상 일기를 통해 미국 로스앤젤레스에서 다니던 어학원이 갑작스럽게 폐쇄됐다는 소식을 전했다.

지아가 다니던 곳은 미국의 영어교육기관 EC English로 알려졌다. 해당 어학원은 재정적 어려움으로 운영을 중단한 것으로 전해졌다.

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지아는 영어 공부를 위해 미국에 머물며 수업을 듣고 있었지만, 학교가 돌연 문을 닫으면서 학업을 이어갈 수 없게 됐다. 특히 약 보름 분량의 수업이 남아 있었음에도 학비를 돌려받지 못한 상황인 것으로 알려졌다.

같은 학교에 다니던 중국 배우 금신(金晨) 역시 피해를 입었다. 금신은 최근 라이브 방송을 통해 미국에서 영어 공부를 시작했지만 단 이틀 만에 학교가 문을 닫았다고 밝혔다. 그는 중국에서 나흘간 업무를 마친 뒤 미국으로 돌아왔으나, 비행기에서 내리자마자 학교가 폐쇄됐다는 소식을 접한 것으로 전해졌다. 금신 역시 학비를 미리 납부한 상태였지만 환불받지 못했다고 밝혀 안타까움을 더했다.

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현지 언론에 따르면 해당 어학원은 약 35년의 역사를 지닌 영어교육기관으로, 경영상 어려움으로 여러 캠퍼스의 운영을 중단한 것으로 알려졌다.

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두 사람은 영어 실력을 높이기 위해 미국까지 건너갔지만 예상치 못한 폐교 사태로 학업에 차질을 빚게 됐다. 다만 향후 학비 환불이 이뤄질지는 아직 확인되지 않았다.

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한편 지아는 2010년 그룹 미쓰에이로 데뷔해 'Bad Girl Good Girl', 'Breathe', 'Good-bye Baby', 'Hush' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2016년 JYP엔터테인먼트와 전속계약이 종료된 뒤 중국을 중심으로 솔로 가수 및 방송 활동을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com