이규한 로또 맞았네..♥솔비, 그림 2300만원·풀빌라 플렉스 '남다른 재력'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과 결혼 소식을 알린 가운데, 14년 차 화가로 활약 중인 그의 예술 활동과 작품 가격에도 관심이 쏠리고 있다.

솔비는 우울증을 극복하기 위해 미술을 시작한 뒤 자신만의 메시지를 담은 개성 있는 작품으로 입소문을 타며 '스타 작가'로 자리매김했다. 2021년에는 바르셀로나 국제 아트페어에서 대상을 받는 쾌거를 이뤘다. 방송인 전현무와 S.E.S. 출신 유진 등 유명 연예인들이 그의 작품을 구매한 것으로 알려졌으며, 최고가로 낙찰된 작품은 무려 2300만원에 달한다.

솔비는 연예인이라는 이름을 넘어 작가 권지안으로 꾸준히 작품 활동을 이어가고 있다. 그의 그림은 작품성뿐 아니라 특별한 행운을 가져다준다는 이야기로도 화제를 모았다.

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과거 JTBC '아는 형님'에 출연한 솔비는 자신의 그림을 사면 좋은 일이 생긴다는 소문이 "한때 청담동 사모님들 사이에 났었다"며 "고3 수험생을 둔 어머니가 나한테 부탁할 때도 있다. 그림을 그려달라고 하더라"고 밝혀 눈길을 끌었다. 방송인 전현무 역시 솔비의 그림을 구매한 뒤 연예대상을 받은 일화로 화제를 모은 바 있다.

솔비의 남다른 재력도 화제를 모았다. 그는 스태프들과 함께 떠난 휴가에서 사비로 풀빌라를 예약했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼한다.

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솔비의 소속사 지안캐슬은 "두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나눴고, 내년 4월 중 결혼식을 올릴 예정"이라고 15일 밝혔다. 결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 열린다.

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솔비와 이규한은 지난해 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구' 출연을 계기로 연인 관계로 발전했고, 결혼까지 이어진 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com