[SC현장] "마음 따뜻해지는 영화"…'여전히 찬란하게', 이토록 소중한 우정이라니(종합)

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 송일곤 감독과 주연배우들. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '여전히 찬란하게'가 올가을 관객들의 마음을 촉촉하게 적실 예정이다.

영화 '여전히 찬란하게' 언론·배급 시사회가 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 진행됐다. 현장에는 배우 박서경, 최주은, 문성현, 차미경, 조성하, 송일곤 감독이 참석했다.

21일 개봉하는 '여전히 찬란하게'는 내 생애 가장 찬란한 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥의 이야기를 그린 영화로, '미안해, 고마워', '시간의 숲' 등을 연출한 송일곤 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 송일곤 감독. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

극 중 할머니 순옥을 연기한 김혜자는 송일곤 감독과 영화 상영에 앞서 무대인사를 진행할 예정이었으나, 부득이하게 취소됐다. 이에 송 감독은 "선생님께서 감기로 인해 부득이하게 무대인사 참석을 못 하게 되셨다. 아까 선생님과 통화했는데, 너무 안타깝고 죄송하다고 말씀하셨다. 부축을 받으시면서 참석하시려고 했는데, 몸상태가 안 좋으셔서 손 편지를 쓰셨다. 많은 양해 부탁드린다"고 전했다.

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 박서경. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

소녀 순옥을 연기한 박서경은 "감독님과 처음 작품을 준비할 때부터 순옥이의 해맑고 순수한 모습을 담고 싶었다. 그때 당시 소녀들도 저희와 똑같이 재밌게 놀고, 떠들기도 하고 행복하게 지내는 모습을 있는 그 자체로 보여드리고 싶었다. 주은 언니와 성현 오빠와 연습도 많이 하면서 친해졌고, 실제 친구처럼 대화를 하면서 준비했다"고 밝혔다.

Advertisement

극 중 김혜자의 아역을 연기한 그는 "정말 안 믿기고 설레는 감정이었다. 실제로 선생님을 현장에서 대본 리딩 때 뵈었는데 따뜻하게 대해주셨다. 제 손을 잡아주시면서 좋은 말씀과 칭찬을 많이 해주셔서 선생님의 온기를 오롯이 느낄 수 있는 시간이었다. 선생님께 감사하고 영광이었다고 말씀드리고 싶다"고 존경심을 표했다.

Advertisement

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 배우 최주은. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

소녀 정임으로 분한 최주은은 "정임이란 캐릭터는 감독님께서 솔직하면서 빛나고 열정적이면서 사랑스러운 캐릭터라고 말씀하셨다. 제가 17살 때 친구와 이야기했을 때의 감정을 다시 떠올려봤다. 또 대본에도 감정을 많이 대입해보면서 준비했다"고 전했다.

Advertisement

이어 대선배인 김혜자와 연기 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 그는 "선생님과 한 화면에 담긴 것만으로도 영광이고 감사한 시간이었다. 워낙 존경하는 대선배님이셔서 촬영할 때 엄청 떨렸다. 카메라 슛 들어가자마자 선생님께서 하고 싶은 거 다했으면 좋겠다고 엄청 큰 용기를 주셨다. 촬영 현장에서 후배 배우들을 존중해 주시고 배려해 주셔서 감사했다"고 답했다.

이외에 문성현은 소년 두영을, 차미경은 할머니 정임을, 조성하는 이장 곽씨을 연기해 극의 완성도를 끌어올렸다.

Advertisement

15일 삼성동 코엑스 메가박스에서 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회가 열렸다. 기자간담회에 참석한 송일곤 감독. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.15/

송 감독은 작품에 대해 "그리움과 기억에 관한 이야기다. 한 사람이 누군가를 얼마나 기억할 수 있는지, 또 그 사람을 잊지 않기 위해 마음 속에서 붙잡는 이야기를 담았다"며 "이 영화는 김혜자 선생님이 연기하신 순옥의 시선에서 전개된다. 순옥이 기억하고 잊지 않으려고 하는 과거를 교차로 담았다. 순옥은 인간을 따뜻하게 보는 캐릭터"라고 밝혔다. 그러면서 "김혜자 선생님은 1순위 캐스팅이셨다. 캐스팅 과정에서 어려움이 있었지만, 행복하고 즐겁게 작업했다"고 덧붙였다.

순옥의 절친 정임을 연기한 차미경에 대해선 "할머니 정임에 대한 고민도 많이 했다"며 "차미경 선생님은 김혜자 선생님보다 20살 정도 젊으시다. 관객 분들이 영화를 보시고 이상하다고 느끼실 수도 있지만, 차미경 선생님께서 많은 장르에서 다양한 캐릭터를 연기하셨다. 선생님의 부드럽고 슬픈 이미지가 이 영화에 들어와서 김혜자 선생님과 함께 앙상블을 이뤘으면 했다"고 전했다.

끝으로 송 감독은 "김혜자 선생님의 말씀을 전해드리면 관객 분들이 극장을 나가실 때 마음이 따뜻해졌으면 좋겠다고 하시더라. 그 말씀을 대신 전해드린다"고 작품에 대한 관심을 당부했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com