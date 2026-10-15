세븐♥이다해, 11월 출산 앞두고 딸 얼굴 공개…초호화 베이비 샤워 "해븐이 좋겠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 세븐 배우 이다해 부부의 초호화 베이비 샤워 현장이 공개됐다.

이다해는 15일 "Heaven's Baby Shower♡"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속에는 이다해 세븐 부부의 베이비 샤워 현장이 담겼다. 핑크색 풍선으로 가득 꾸며진 부부의 베이비 샤워 현장에는 두 사람의 지인들이 총출동해 자리를 빛냈다. 세븐 이다해 부부는 벽 한 켠에 설레는 마음으로 딸 해븐이의 예상 얼굴 사진도 붙여놨다. 두 사람을 골고루 닮은 해븐이는 완성형 미모로 벌써부터 기대를 모은다.

Advertisement

이다해는 "Bridal Shower, Baby Shower에는 왜 '샤워'라는 단어가 들어갈까? 다들 궁금해져서 찾아봤더니, 아기와 예비 엄마에게 축복과 사랑, 선물을 소나기처럼 쏟아준다는 의미라고 한다"며 "생각지 못하게 정말 과분할 만큼 축복과 선물을 받은 날. 해븐이는 좋겠다! 태어나기도 전에 사랑을 듬뿍 받아서"라며 축하해준 지인들에게 고마움을 드러냈다.

한편, 배우 이다해와 가수 세븐은 2023년 결혼, 오는 11월 딸 출산을 앞두고 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com