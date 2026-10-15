김혜자, 건강이상설 속 환한 미소로 전한 인사 "여러분 곁에서 계속 보고 싶다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김혜자가 영상으로 반가운 인사를 전했다.

15일 엘르 코리아 공식 유튜브 채널에서는 배우 김혜자의 인터뷰 영상이 공개됐다.

화보 촬영을 마친 김혜자는 영화 개봉을 앞두고 떨리는 마음을 드러냈다. 김혜자는 "요즘은 촬영을 마친 영화를 위해 기도한다. 늘 긴장되고 나의 최선을 다했지만 사람들에게 어떻게 받아들여질까 걱정되고 무사히 찍어서 감사하다"며 "다만 바라는 게 있다면 이 영화를 보고 나오시면서 사람들의 마음이 그전보다 더 따뜻해져서 나오시면 좋겠다. 옆에 있는 사람들한테 말을 해도 다정하게 하고 싶고 집에 가면 집에 있는 강아지를 쓰다듬을 수 있고. 영화 보기 전보다 훨씬 더 마음이 뜨뜻해졌으면 좋겠다. 그거밖에는 바라는 게 없다"고 밝혔다.

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영화 '여전히 찬란하게'에 대해서는 "우린 늘 찬란했으면 좋겠지만 시간이 지나도 여전히 찬란했으면 좋겠다. 이거 보는 분들이 어떤 마음으로 볼까. 나는 여러분에게 좋은 영향을 주고 싶어서 했지만 정말 그렇기만 할까? 내가 그런 역할을 잘했을까? 이런 생각을 한다"며 "영화를 잘 안 하니까 망설여졌는데 이건 내가 했으면 좋겠다 생각했다"고 밝혔다. 마지막으로 김혜자는 "여러분 곁에서 계속 보고 싶다"며 환하게 웃었다.

한편, 배우 김혜자는 이날 오후 2시 서울 삼성동 메가박스 코엑스점에서 송일곤 감독과 함께 영화 '여전히 찬란하게' 상영 전 무대인사와 언론시사화, 그리고 기자간담회를 가질 예정이었으나 컨디션 문제로 취소됐다. 앞서 김혜자는 지난 6일 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 현장에서 부축을 받은 채 기침하는 모습을 보여 건강이상설이 불거졌던 바. 당시 김혜자 측은 단순한 감기라고 밝혔으나, 8일 만에 공식일정도 불참하며 걱정이 이어지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com