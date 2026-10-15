이지현, '배우급 미모' 딸 걱정 "밥 잘 먹는 게 소원, 말라도 살찐 줄 알아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 이지현이 딸을 걱정했다.

15일 이지현의 유튜브 채널에서는 '돌아서면 밥 차리는 하루N끼 남매 식단'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

쉬는 날도 이지현은 아이들의 밥을 차리고 집안일을 하느라 정신이 없었다. 점심으로 감자수제비떡국을 준비한 이지현은 "내가 요즘 너무 피곤해서 고기로 살 좀 찌웠다. 이제 나잇살이 문제"라고 바쁜 워킹맘 일상을 토로했다.

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스태프들을 위한 점심부터 딸 서윤 양의 도시락까지 챙긴 이지현은 "서윤이가 밥 좀 많이 먹는 게 소원이다. 여자애들은 많이 안 먹는다"고 토로했다. 이에 스태프들은 "요즘 지나가는 애들 보면 죄다 말랐다"고 '뼈말라' 유행을 걱정했고 이지현은 "그런데도 자기가 되게 살찐 줄 안다. 아이돌 보고 자라고 SNS의 힘도 무시 못한다. 건강의 기준이 아예 마른 것"이라 공감했다. 스태프들은 "건강보다 예쁨이다. 근데 그렇게 엄청 마른 게 예쁜 것도 아닌 거 같다"고 밝혔고 이지현은 "건강해야 한다"고 강조했다.

이에 한 스태프는 "언니도 어렸을 때 마르지 않았냐"고 밝혔고 이지현은 "나도 말랐다. 나는 원래 먹는 거에 식탐이 없다. 나를 닮아서 그런지 나는 진짜 우리 아빠가 옛날에 나보고 밥 먹으면 돈 준다 했다. 입이 짧아서. 근데 이제 그 마음이 이해가 간다. 서윤이가 밥 더 안 먹는다 하면 돈 준다 그럴 거 같다. 용돈 줄게 먹으러 할 거 같다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com