한고은, 가슴에 '5cm 혹' 커져 긴급 수술...응급실서 "우리 신비 잘 부탁해" 울컥

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 한고은이 가슴에서 발견된 혹이 급격히 커져 수술을 받았던 당시의 상황을 털어놨다. 수술 후 무리하게 촬영에 복귀했다가 극심한 구토와 저혈압으로 응급실까지 찾았다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

15일 한고은의 유튜브 채널에는 '9개월 만에 5cm로 커진 혹… 한고은이 결국 수술받게 된 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한고은은 2026년 1월 첫째 주 건강검진을 받았을 당시를 떠올렸다. 그는 "건강검진을 했는데 왼쪽 가슴에서 3.2cm 정도의 혹이 발견됐다. 물혹 같은 거다"라고 설명했다.

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이어 "낭종인데 3cm 이상이 되면 2차 병원으로 보낸다고 하더라. 그래서 2차 병원에 가서 검사를 받았다"며 "크기는 크지만 조직검사 결과 나쁜 것은 아니라고 해서 조금 더 지켜보기로 했다"고 밝혔다.

그러나 시간이 흐른 뒤 상황이 달라졌다. 한고은은 "8월 말에 다시 검사를 했더니 이 혹이 부쩍 자랐다. 5cm가 넘어갔다"고 말했다.

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결국 의료진은 수술을 권유했다. 한고은은 "의사 선생님이 '수술을 당장 해야 한다'고 해서 할 수 없이 급하게 수술하게 됐다"고 털어놨다.

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수술은 성공적으로 끝났지만 회복 과정은 순탄하지 않았다. 한고은은 "수술은 잘됐는데 회복 기간이 조금 짧았던 것 같다. 3일 정도 쉬고 다시 촬영장에 갔다"고 밝혔다. 쉬었던 만큼 촬영을 서둘러 따라잡아야 한다는 부담도 있었다. 그는 "빡세게 달려야 하는데 몸살이 왔던 것 같다. 끙끙 앓으면서 촬영장에 갔다"며 "살아야 하니까 뭘 먹기는 하는데, 커다란 드럼통에 음식이 텅텅 떨어지는 느낌이었다"고 당시 몸 상태를 생생하게 전했다.

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증상은 갈수록 심해졌다. 한고은은 "아침부터 토하고 난리가 났다. 남편이 그 모습을 보고 너무 놀랐다. 내가 이렇게까지 아픈 줄 몰랐던 거다"라고 말했다.

물조차 제대로 마시지 못할 정도로 상태가 악화된 그는 결국 연휴 기간 응급실을 찾았다. 한고은은 "혈압이 떨어지니까 몽롱해지더라. 응급실에서 혈압이 떨어지니 '삐삐' 하고 알람이 울렸다. 드라마처럼 그랬다"고 당시 상황을 설명했다.

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위급한 상황에서 남편에게 반려견을 부탁하기도 했다. 한고은은 "남편에게 '우리 하루 신비 잘 부탁해'라고 했다. 진짜 오만가지 생각이 다 들었다"고 회상했다. 힘든 시간을 보낸 뒤에는 남편이 자신을 잘 챙겨줬다며 고마운 마음도 전했다.

한고은의 남편 신영수 씨는 아내의 이야기가 공개되자 "공개 처형당할 판이네 지금"이라며 미안한 마음을 드러내기도 했다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하의 신영수 씨와 결혼했다.