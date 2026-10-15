한가인 "♥연정훈에 배꼽 피어싱하고 싶다 졸랐는데 거부 당해, 너무 하고 싶었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 배꼽 피어싱을 하고 싶어했다는 반전 과거를 밝혔다.

15일 한가인의 유튜브 채널에서는 '명품부터 결혼 예물, 국내 디자니어 브랜드까지 한가인이 23년 동안 모은 주얼리 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한가인은 23년 동안 활동하며 모아온 주얼리를 전부 공개했다. 귀걸이를 소개한 한가인에 제작진은 "피어싱은 관심 없으신가 보다"라고 궁금해했고 한가인은 "오른쪽에 2개를 했다. 병원에서 검진받는데 왼쪽은 안 아픈데 오른쪽만 아프다. 골격계, 심장이랑 관련이 있다더라. 안 좋은 데인데 피어싱을 해서 안 좋다 해서 막혔을 것"이라 밝혔다.

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한가인은 "처음에 결혼해서 남편한테 배꼽 피어싱을 너무 하고 싶다고 배꼽 피어싱을 하게 해달라 했다. 근데 남편이 네일 케어하는 것도 안 좋아하고 색깔 화려하게 하는 것도 별로 안 좋아하고 주얼리 하는 것도 별로 안 좋아한다. 근데 배꼽 피어싱이라니. 그에게는 거의 말이 안 되는 얘기다. 타투, 배꼽피어싱 이런 거 절대 안 된다"고 뜻밖의 이야기를 했다.

제작진도 "배를 드러내놓고 다니는 것도 아닌데 왜 하려고 했냐"고 의아해했고 한가인은 "저는 그때 어린 마음에 뭔가 질풍노도의 시기가 늦게 왔다 하지 않았냐. 놀아보지도 못하고 결혼해서 나의 스트레스를 풀고 싶은 마음에 피어싱을 해야겠다고 그렇게 졸랐는데 안 된다 해서 못하고 '그럼 귀라도 뚫겠다' 해서 피어싱을 했는데 한의원에서 그건 안 된다더라"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com