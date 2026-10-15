'82세' 선우용여, 재벌가 사모님들에게 무시당했다..."배우가 이런 것도 못 사냐"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 선우용여가 과거 서울 동부이촌동의 부유한 생활상을 회상하며 느꼈던 현실적인 고충을 털어놨다.

15일 선우용여의 유튜브 채널에는 '82세 선우용여가 사는 동네 이촌동 60년 단골 코스 최초 공개 (수입상가, 맛집, 부동산)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 선우용여는 과거 동부이촌동의 생활상을 떠올렸다. 그는 "내가 결혼한 1970년에는 여기 살 엄두도 못 냈다. 비싼 것도 비싸지만, 여기는 완전히 회장님들만 사는 집이었다"고 말했다.

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이어 한강쇼핑센터에 얽힌 기억도 공개했다. 선우용여는 "거기는 다 메이커고 명품에다가 외제 물건이었다. 그때는 어마어마했다"며 당시 상가의 분위기를 전했다.

그가 이곳을 찾게 된 데에는 딸의 이유식이 계기가 됐다. 선우용여는 "딸 연제를 낳고 그곳에 갔다. 당시 우리 딸이 씨밀락을 먹어야 했는데, 이유식이 굉장히 비쌌다"고 설명했다.

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당시에는 수입품을 자유롭게 구매하기 어려웠던 만큼, 외국에서 물건을 들여오는 사람에게 부탁해 이유식을 구해야 했다고 한다. 선우용여는 "외국에서 사 오면 그 여자한테 사야 하는 거였다. 수입이 자유화되지 않았을 때였다"고 회상했다.

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그러나 이유식만 구매하려던 그에게 뜻밖의 난관이 있었다. 선우용여는 "그 여자가 내가 씨밀락만 산다고 '이다음엔 안 사준다'고 하더라"며 "다른 사람들은 비싼 걸 많이 샀는데, 나는 '우리 딸 우유만 사면 된다'고 하니까 핀잔을 줬다"고 밝혔다.

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심지어 이유식을 계속 구매하려면 잠옷이라도 사야 했다고. 그는 "잠옷이라도 사라고 하더라. 그걸 사줘야 그다음에 우유를 사주는 거였다"고 당시 상황을 설명했다.

상가에는 경제적으로 여유 있는 이들이 주로 찾아왔다. 선우용여는 "그때는 회장 부인들이 다 왔다. 장관 부인들도 왔다"며 "사는 걸 보면 기절하겠더라. 몇십만 원어치를 막 사는데, 지금 생각하면 얼마냐"고 말했다.

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당시 몇십만 원은 현재 가치로 환산하면 수천만 원 금액에 해당하는 수준이었다. 선우용여는 고가의 물건을 거리낌 없이 구매하는 사람들 사이에서 느꼈던 경제적 격차도 털어놨다.

그는 "그 여자들이 외상으로 사면서 나한테 '선우용여 씨는 배우가 돼서 이런 것도 못 사나'라고 하더라"며 "자기는 외상으로 쭉 사지만 나는 싫었다. 그래서 '지금 살 형편이 아니라 안 사요라고 말했다"고 밝혔다.