'82세' 선우용여, 부동산 추천 받아 산 집 '28억' 대박 터졌다..."고마워서 못 잊어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 선우용여가 동부이촌동에 자리 잡기까지의 사연을 공개했다. 미국에서 돌아온 뒤 월세살이부터 시작해 전세를 거쳐 지금의 집을 마련하기까지, 부동산 매입에 얽힌 특별한 인연도 털어놨다.

15일 선우용여의 유튜브 채널에는 선우용여가 자신이 거주하는 서울 동부이촌동 일대를 둘러보며 동네에 얽힌 추억을 소개하는 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 한 부동산 앞을 지나던 중 "이 부동산에 스토리가 있다"며 과거 집을 마련했던 당시를 떠올렸다.

Advertisement

그는 "여기에 할머니가 계셨다. 20몇 년 전 이야기다. 그분이 동부이촌동에서 가장 오래된 부동산을 운영했다고 하더라"고 설명했다.

당시 전셋집에 살고 있었다는 선우용여는 부동산을 운영하던 할머니의 권유로 지금의 집을 매입하게 됐다고 밝혔다.

Advertisement

선우용여는 "그 할머니가 나를 붙잡고 '집이 나왔는데 아무 소리 말고 사라'고 하셨다. 내가 '지금은 안 되는데'라고 했더니 '은행에서 대출받으면 된다. 내가 다 해줄게'라고 하더라"며 "그래서 딸 연제와 함께 집을 보러 갔다"고 말했다.

Advertisement

하지만 처음 마주한 집의 상태는 좋지 않았다고 한다. 그는 "가보니 집이 엉망이었다. 그랬더니 '그래서 싸게 나온 거니까 고치면 된다'고 하더라. 그렇게 산 집이 지금 우리 집"이라고 설명했다.

Advertisement

오랜 시간이 흐르면서 집값도 크게 올랐다. 선우용여는 집을 살 수 있도록 도와준 부동산 할머니에 대한 고마움도 잊지 않았다.

그는 "그래서 내가 항상 찾아왔었다. 너무 고마워서 그랬는데, 돌아가셨다"며 "이쪽은 잊어버릴 수가 없다"고 말했다.

Advertisement

이어 집에 대한 자신의 생각도 전했다. 선우용여는 "인생은 다 그런 거 아니냐. 그렇지만 말년에 내 집을 가지고 편안하게 산다는 그 자체가 행복"이라고 말했다.

한편, 선우용여가 거주하는 것으로 알려진 로얄맨션은 지난 2022년 5월 24억7998만원, 2023년 2월 18억9998만원에 거래됐고, 해당 아파트의 최근 시세는 28억으로 알려졌다.