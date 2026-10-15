'박주호♥' 안나, 가족력 0%인데 유방암 판정 '충격'...당시 심경 "이상한 느낌"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 유방암을 발견하게 된 당시를 떠올리며 솔직한 심경을 전했다.

15일 안나의 유튜브 채널에는 '나의 주치의와 나누는 유방암 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안나는 유방암을 어떻게 발견하게 됐느냐는 질문에 당시 상황을 설명했다.

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그는 "뭔가 좀 이상한 느낌이 있었다. 저한테 이런 일이 생길 거라고는 생각도 못 했다"며 "가족 중에 암이나 유방암 병력이 전혀 없었다. 그리고 서른 살은 너무 젊은 나이 아니냐. 그래서 저한테는 그런 일이 생길 리 없다고 생각했다"고 털어놨다.

이어 남편 박주호의 권유로 검사를 받게 됐다고 밝혔다. 안나는 "잘 모르겠다. 남편이 검사를 받아보라고 했다. 그래서 검사를 받았고, 그다음에 조직검사를 받았다"고 설명했다.

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영상에 함께 출연한 주치의 역시 안나가 처음부터 유방암을 의심하기 어려웠을 만한 이유를 짚었다.

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주치의는 "안나 씨가 이야기한 것처럼 너무 젊고 가족력도 없어서 당연히 유방암일 거라고 생각하지 못했을 것"이라고 말했다.

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이어 젊은 여성들이 유방의 변화를 대수롭지 않게 여길 수 있다는 점도 설명했다. 주치의는 "젊은 환자분들은 생리할 때 가슴이 단단해지기도 한다"며 "이런 변화가 나쁜 덩어리라기보다 생리 주기에 따른 변화라고 생각하는 경우가 많다"고 전했다.

그러면서 정기적인 건강 관리의 중요성을 강조했다. 주치의는 1년에 한 번씩 건강검진을 받고, 한 달에 한 번씩 유방 자가검진을 해볼 것을 권했다.

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한편, 안나는 지난 2022년 암 투병 사실을 공개한 뒤 SNS와 유튜브 등을 통해 치료 과정과 회복 근황을 꾸준히 전해왔다.