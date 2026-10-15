'박주호♥' 안나, 모두가 말린 '항암 전 삭발 기부'..."남편만 내 편이었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 유방암 항암 치료 당시 겪었던 심경을 솔직하게 털어놨다.

15일 안나의 유튜브 채널에는 '나의 주치의와 나누는 유방암 이야기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안나의 주치의는 항암 치료 당시를 돌아보며 "안나가 항암 치료에 정말 잘 들었다. 기억에 남을 정도로 치료 효과가 좋았다"고 말했다.

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하지만 치료 과정이 순탄하기만 했던 것은 아니다. 주치의가 항암 치료가 힘들지 않았느냐고 묻자 안나는 "한 가지에 집중해서 붙잡고 있으면 주변의 다른 것들은 잊게 되는 것 같다"고 답했다.

이어 항암 치료를 시작하기 전 머리카락을 기부하고 싶었던 마음을 털어놨다.

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안나는 "조금 개인적인 이야기일 수도 있지만, 항암 치료를 시작하기 전에 머리를 전부 밀고 싶었다"며 "머리카락이 아직 건강할 때 기부하면 누군가 가발을 쓸 수 있겠다고 생각했다""고 설명했다.

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그러나 주변 사람들은 삭발을 만류했다. 안나는 "가까운 사람들이 말려서 그만뒀다"면서도 남편 박주호만큼은 자신의 결정을 지지했다고 전했다. 그는 "남편은 아니다. 남편은 항상 내 편이다. '그래, 해'라고 했다"며 웃었다.

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다른 사람들은 항암 치료를 받더라도 머리카락이 빠지지 않을 수 있다며 만류했지만, 안나는 탈모를 어느 정도 예상하고 있었다고 한다.

안나는 "저는 머리가 빠질 거라는 걸 알고 있었다. 그래도 상관없었다. 의사 선생님들을 믿고 있었다"고 당시의 마음가짐을 밝혔다.

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하지만 막상 머리카락이 빠지기 시작하자 아쉬움이 밀려왔다. 그는 "머리카락이 빠지기 시작했을 때 조금 속상했다. 머리카락을 기부하고 싶었는데 이제는 쓸모가 없어졌으니까. 그냥 버려야 하지 않나. 그전에 기부했다면 누군가에게 도움이 될 수도 있었는데"라며 아쉬움을 드러냈다.

그럼에도 안나는 결국 머리카락을 다시 자랄 수 있는 것으로 받아들이며 마음을 다잡았다. 그는 "아무튼 그냥 머리카락일 뿐이라고 생각했다. 다시 자랄 테니까"라고 덧붙였다.

앞서 안나는 지난 2022년 암 투병 사실을 공개한 뒤 항암 치료와 수술을 견뎌내며 건강을 회복됐고 최근 완전관해(암이나 종양이 검사상 완전히 사라진 상태)가 된 지 3년이 좀 지났다고 밝혔다.

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한편 박주호는 2015년 스위스 출신 안나와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 2022년 암 투병 소식을 전했던 안나는 최근 넷째를 임신했다고 밝혔다.