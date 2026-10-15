엄지윤, 한혜진과 홍콩 여행 중 '200만원 분실'에 극단 후회…"태어나지 말걸"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 한혜진과 개그우먼 엄지윤의 홍콩 당일치기 여행이 휴대전화 분실 사고로 아수라장이 됐다.

15일 공개된 한혜진의 유튜브 채널에는 '홍콩 당일치기 가서 핸드폰 잃어버리고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 한혜진은 엄지윤과 함께 홍콩으로 당일치기 여행을 떠난 내용이 담겼다.

이날 한혜진은 오전 8시 비행기를 타기 위해 인천국제공항에 도착했다. 엄지윤과 만난 그는 "홍콩 당일치기 한 사람이 어디 있어?"라는 질문에 "여기 있어요"라며 남다른 여행 계획을 자랑했다.

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두 사람은 홍콩에 도착하자마자 침사추이의 쇼핑몰을 방문해 굴을 맛보고, 현지 식당에서 베이징덕과 동파육을 즐기는 등 먹방을 펼쳤다. 특히 무료로 페리를 이용하게 되자 "개꿀", "우리 대박이다"라며 기뻐했다.

그러나 즐거움도 잠시, 빅토리아 피크를 방문한 두 사람에게 예상치 못한 사고가 발생했다. 엄지윤이 휴대전화를 잃어버린 사실을 뒤늦게 알아차린 것이다.

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택시에 휴대전화를 두고 내린 것으로 추정한 두 사람은 곧바로 전화를 걸었지만 아무도 받지 않았다. 급기야 휴대전화 전원까지 꺼지자 한혜진은 "너 배터리 풀이었지?", "갑자기 왜 꺼져 있냐"며 당황했다.

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엄지윤 역시 "제 얼굴엔 그늘밖에 없다"며 망연자실했다. 한혜진은 "페리 공짜로 타면 뭐 하나. 200만원짜리 잃어버리고"라며 허탈한 심경을 드러냈다.

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결국 두 사람은 챗GPT에 도움을 요청했다. 한혜진이 "지금 지윤이가 홍콩에서 택시에 핸드폰을 놓고 내린 것 같다. 지금 해야 할 조치들을 빨리 얘기해 달라"고 하자, 챗GPT는 위치 추적과 분실 모드 설정, 택시 탑승 정보 확인 등을 안내했다.

그러나 휴대전화를 찾을 방법이 마땅치 않자 엄지윤은 "핸드폰을 한 번 사고 나서 번호를 한 번도 바꿔본 적 없다"며 걱정을 쏟아냈다.

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이후 엄지윤은 "핸드폰 잃어버렸다고 여행 망쳤다고 생각하지 마세요. 마음을 훌훌 털고 다시 날아갈 준비가 됐다"며 애써 밝은 모습을 보였다.

하지만 한혜진은 좀처럼 충격에서 벗어나지 못했다. 그는 "핸드폰만 안 잃어버렸어도 지윤이한테 완벽한 홍콩의 기억을 심어줄 수 있었는데"라며 안타까워했다.

이어 "자꾸 기억을 떠올리고 곱씹고 싶지 않은데"라면서 "우버 탈걸, 유튜브 하지 말걸, 태어나지 말걸"이라고 극단적인 후회를 늘어놔 웃음을 자아냈다.

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엄지윤의 반응도 만만치 않았다. 한혜진이 "지금 당장 집 안방으로 갈 수 있다면 50만원 쓸 수 있냐"고 묻자 엄지윤은 "무조건 쓴다. 저는 지금 200만원 쓰고 바로 KT 대리점 가서 유심 사겠다"고 답했다.

특히 엄지윤은 "차라리 갈매기가 물어갔더라면, 차라리 소매치기당하는 장면을 고프로가 담았더라면"이라며 휴대전화 분실 순간이 영상에 남지 않은 것을 아쉬워했다. 이에 한혜진은 "진짜 뼛속까지 방송인이다"라며 혀를 내둘렀다.

두 사람은 여권을 잃어버리지 않은 게 다행이라며 서로를 위로하기도 했다. 하지만 한혜진은 여행 중 촬영한 오디오를 잃어버리는 상황이 더 최악이라며 방송인다운 걱정을 드러내 웃음을 더했다.

결국 휴대전화를 찾지 못한 채 마지막 일정을 마친 엄지윤은 홍콩을 떠나며 "핸드폰 안녕. 잘 있어. 즐거웠어"라고 작별 인사를 건넸다.

한혜진은 휴대전화를 잃어버린 엄지윤이 급기야 기내에서 게임을 하며 시간을 보내는 모습을 공개했고, 두 사람은 오목을 두며 파란만장했던 당일치기 여행을 마무리했다.

olzllovely@sportschosun.com