컴투스, '도원암귀 Crimson Inferno' 일본 사전 예약 시작

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컴투스가 신작 '도원암귀 Crimson Inferno'의 일본 출시를 앞두고 사전 예약을 시작했다. 애니메이션 IP를 활용한 신작을 일본에서 먼저 선보여 현지 이용자들의 반응을 살피고, 이를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 추진한다.

'도원암귀 Crimson Inferno'는 일본 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 개발 중인 턴제 RPG다. 원작의 스토리와 개성 있는 캐릭터를 3D 그래픽과 전투 연출로 구현했으며, 모바일과 PC를 아우르는 멀티 플랫폼으로 출시할 예정이다.

사전 예약은 공식 페이지와 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, AGO(Animate Games Online)에서 진행한다. PC 게임 플랫폼 DMM과 크로스플랫폼 서비스 GPG(구글플레이 게임즈)를 통한 사전 예약도 추후 시작할 예정이다. 공식 페이지에서는 주요 캐릭터 정보 등 게임 관련 콘텐츠도 확인할 수 있다.

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컴투스는 애니메이션 IP의 본고장인 일본에서 먼저 게임성을 검증하고, 현지 이용자들의 피드백을 반영해 완성도와 서비스 안정성을 높일 계획이다. 일본 출시 이후에는 한국을 포함한 글로벌 시장으로 서비스 지역을 순차적으로 확대한다. 사전 예약 시작과 함께 공개한 영상에는 주인공 '이치노세 시키'를 비롯해 '코우가사키 진', '모모미야 츠바키리', '모모쿠사 요모기' 등 주요 캐릭터들의 전투 액션이 담겼다.

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일본에서 먼저 이용자 반응을 확인한 뒤 글로벌 시장으로 확대하는 전략은 원작 팬층을 기반으로 초기 이용자를 확보하고, 해외 서비스에 앞서 게임성을 점검하려는 의도로 풀이된다. 현지에서 확보한 이용자 반응을 실제 게임 개선과 글로벌 서비스 성과로 연결할 수 있을지가 향후 과제다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com