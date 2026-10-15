이승기. 논란의 '기름값' 발언 해명 "신사동·역삼동 정도 가는 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 이승기가 논란이 된 기름값 발언에 대해 입을 열었다.

15일 이승기의 유튜브 채널에서는 '한번 뭉칠래요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 유튜브 채널을 개설한 이승기는 주변 반응에 대해 "솔직히 기대를 안 했는데 보기 편안해서 좋았다더라. 내 주변에 냉정한 사람들이 많은데 오랜만에 보니까 괜찮다더라"라고 밝혔다.

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제작진은 "댓글도 엄청 많이 달렸다"고 언급했고 이승기는 "이런 콘텐츠를 보고 싶었다는 분들이 많다는 거에 힘이 됐다. 멋지고 잘하려다 보면 시작을 못하지 않냐. 한결 마음이 가벼워지면서 이렇게 편하게 재밌는 걸 해야겠다는 용기가 생겼다"고 고마워했다.

짝이 안 맞는 나무젓가락으로 힘들게 밥먹는 모습에 제작진은 "많이 아낀다. 기름값도 아끼고 젓가락도 아끼고"라며 논란이 됐던 '기름값 발언'에 대해 언급했다.

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이승기는 첫 영상에서 "옛날엔 무조건 가까운 데서 기름을 넣었는데 결혼하고 나서는 검색을 한다. 그러다 보니 비싼 데서는 안 넣게 된다"고 밝혔으나 공감을 얻지 못했다.

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이에 이승기는 "기름값 왜 이렇게 기사 나냐. 아시는 분이 보더니 '승기 씨, 그렇게 싼 기름값 넣으러 가면 가다가 기름값이 더 나올 텐데?'라고 하더라. 신사동이나 한남대교 앞이 싸거나 진짜 멀리 가면 역삼동 개나리 주유소 이 정도 넣고 오는 거다. 그걸 또 일일이 해명할 수가 없지 않냐"고 토로했다.

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그러면서 이승기는 지인 돌잔치에서 받은 텀블러에 커피를 마셨다. 이에 제작진이 "많이 아낀다"고 놀리자 이승기는 "그 정도 안 아낀다. 쓸 때 엄청 쓴다"고 토로했다. 이승기는 "텀블러 갖다가 또 돌잔치 텀블러 훔쳐왔다 하겠다. 돌잔치 돈 내고 기념품으로 받아왔다"고 다급히 해명했다.

wjlee@sportschosun.com