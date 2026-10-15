반다이남코, '건담 블리츠 오더' 공개…11월 국내 테스트

Advertisement

Advertisement

반다이남코 엔터테인먼트가 건담 IP를 활용한 신작 모바일게임 '건담 블리츠 오더'를 공개하고, 국내 이용자를 대상으로 네트워크 테스트 참가자 모집에 나섰다.

'건담 블리츠 오더'는 건담 시리즈에 등장하는 모빌슈트와 전함, 모빌아머를 수집해 부대를 구성하고 전투를 벌이는 방치형 시뮬레이션 게임이다. 자동 전투로 육성 소재를 모으고 기체를 강화할 수 있으며, 유닛별 특성과 다양한 효과를 지닌 EX 스킬을 고려해 부대를 편성하는 전략 요소도 갖췄다. 강력한 보스와의 전투, 전함 호위 임무, 다른 이용자와의 경쟁 콘텐츠도 제공한다.

한국 네트워크 테스트 참가자 모집은 15일 낮 12시부터 26일 오전 11시 59분까지 공식 사이트에서 진행한다. 모집 인원은 500명(예정)이며, 테스트는 11월 18일 오후 2시부터 24일 오후 1시 59분까지 실시한다. 게임은 애플 앱스토어와 구글플레이를 통해 출시될 예정이다.

Advertisement

첫 타이틀 영상(PV) 공개를 기념한 이벤트도 마련했다. 오는 25일까지 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 영상에 등장하는 기체 가운데 가장 기대되는 기체와 그 이유를 댓글로 남기면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 10명에게 오리지널 스마트폰 거치대를 증정한다.

Advertisement

건담 시리즈는 다양한 기체를 수집하고 자신만의 부대를 구성하는 재미가 핵심인 IP다. 여기에 자동 전투를 통한 육성 시스템을 결합해 플레이 부담을 낮추면서도 기체 조합과 부대 편성의 전략성을 살리는 데 초점을 맞췄다. 오랜 기간 건담 IP를 접해온 팬들의 수집 욕구를 자극하는 동시에, 짧은 시간에도 플레이할 수 있는 모바일게임의 특성을 얼마나 잘 살리느냐가 초기 이용자 확보의 관건이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com