'배틀그라운드', 벤틀리와 컬래버레이션…럭셔리카 3종 추가

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크래프톤의 '배틀그라운드'가 럭셔리 자동차 브랜드 벤틀리와 손잡고 전장에 고급 차량 3종을 선보인다.

크래프톤은 '배틀그라운드'의 43.2 업데이트를 통해 벤틀리 컬래버레이션 콘텐츠를 추가했다고 밝혔다. 이번 협업은 벤틀리의 대표 모델을 게임 속 탈 것으로 구현한 것으로, 차량 외관뿐 아니라 전용 사운드와 세부 디자인까지 반영한 것이 특징이다.

추가된 차량 스킨은 '플라잉 스퍼 뮬리너(럭셔리)', '플라잉 스퍼 뮬리너', '컨티넨탈 GTC 뮬리너' 등 3종이다. 세단과 스포츠카를 아우르는 라인업으로, 전용 주행·시동·경적 사운드와 파노라마 선루프, 접이식 소프트톱 등 각 모델의 특징을 게임 안에서 경험할 수 있다. 외관과 페인트, 내장, 번호판 등을 바꿀 수 있는 전용 커스터마이즈 아이템과 '제작소 패스: 벤틀리'도 함께 제공된다.

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차량 스킨 장착 미션을 완료하면 전용 커스텀 로비 스킨 '대서재'를 얻을 수 있는 이벤트도 진행한다. 컬래버레이션 트레일러에는 글로벌 비트박스 크루 비트펠라하우스(BEATPELLA HOUSE)와 협업한 음원을 활용했다.

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협동형 콘텐츠도 추가됐다. 아케이드의 '굶주린 자들(Survivors Left Behind)' 네 번째 모드인 'SLB: 새벽을 깨우는 자들'은 펍지 스튜디오와 피플캔플라이(People Can Fly)가 함께 개발한 PvE 모드다. 최대 4명의 이용자가 팀을 구성해 론도 곳곳에서 몰려드는 헝거를 상대하고, 재료를 모아 무기와 아이템, 설치물을 제작하며 탈출을 시도한다. 발전기와 캐패시터를 가동하는 과정도 임무에 포함된다. PC 버전은 11월 4일까지, 콘솔 버전은 10월 22일부터 11월 12일까지 운영된다.

이와 함께 창작 모드 공간 'PUBG: 플레이그라운즈'에는 커스포지(CurseForge)와 진행한 글로벌 이용자 제작 콘텐츠(UGC) 콘테스트의 수상작이 10월부터 12월까지 순차적으로 추가된다. 콘솔 컨트롤러 조작 체계와 사용자 지정 매치 편의성, 보급고 이용 경험도 개선했으며, 신규 서바이버 패스 '빌런즈'도 출시했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com