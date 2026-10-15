서동주, 3년째 시험관 도전에 죄책감 "엉망인 삶 살아, 스스로가 미워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 3년째 시험관 임신을 도전하며 겪는 죄책감을 털어놨다.

15일 서동주의 유튜브 채널에서는 '임신을 준비하면서 서동주가 죄책감을 내려놓기까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

식습관, 생활 패턴까지 모두 바꾸며 철저하게 시험관 임신을 준비 중인 서동주는 "많은 분들이 저한테 당신의 잘못이 아니니 죄책감 갖지 말라고 하신다. 그 말은 이 과정 속에 그 어떤 것도 우리의 잘못이 아니라고 생각해야 하는 거 같다"며 "저는 3월부터 거듭난 삶을 살고 있는데 그 전까지는 잠도 안 잤지, 맨날 커피 마시지, 빵 먹지, 몸에 안 좋다는 거 다 먹으면서 영양제 안 먹지. 이런 엉망인 삶을 살았던 사람이기 때문에 그동안 내가 왜 그랬을까 죄책감을 갖기 쉬웠다"고 털어놨다.

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서동주는 "하지만 그건 그거고 3월부터라도 제가 정신차리고 지키고 있으니까 스스로를 칭찬해주고 이런 일이 있을 때 죄책감을 갖지 말아야 한다. 사실 죄책감 들 때는 아직도 있다. 제가 준비하지 3년째고 곧 4년 차가 되는데 3년 전에 커피 끊었으면 임신 됐을 수도 있다. 3년 전부터 잠을 잘 잤으면 분명 뭐가 달라졌을 거다"라며 "죄책감을 갖기 시작하면 스스로가 밉다. 그래서 그러지 않기 위해서 노력을 해줘야 한다. 죄책감 갖지 말고 그 시간에 차라리 지금 뭐 하나라도 더 할 수 있는 무언가를 찾자는 생각이 든다"고 털어놨다.

서동주는 "극난저라는 걸 겪는 사람들이 특히나 괴롭다. 며칠 전에 공난포 나왔을 때도 옆옆옆 침대에서는 소리가 들리는데 너무 많이 채취됐다고 축하하는 소리가 났다. 조용히 좋아하시지만 제 귀에는 축제 함성으로 들린다. 그런 걸 느끼는 게 진짜 힘들다"며 "다들 힘드시지만 극난저 겪고 계신 분들의 아픔을 많이 이해하고 있다. 힘내시라는 말씀 드리고 싶다"고 응원을 보냈다.

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wjlee@sportschosun.com