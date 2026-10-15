'4선 국회의원 딸' 삐삐밴드 이윤정, "부잣집 딸 소문은 오해…대중교통 타고 등교해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 삐삐밴드 출신 가수 이윤정이 국회의원 출신 아버지를 뒀지만, 평범한 가정임을 강조하며 세간의 인식에 대해 정정했다.

15일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 이윤정이 게스트로 출연해 이지혜, 김미려와 함께 가수 활동부터 스타일리스트로 변신하기까지의 이야기를 나눴다.

이날 이윤정은 국회의원 출신 아버지를 둔 부유한 집안의 딸이라는 세간의 인식부터 바로잡았다. 이윤정의 아버지는 4선 국회의원을 지낸 이경재 전 방송통신위원장이다.

Advertisement

어린 시절부터 발레를 전공해 서울예고에 진학했다는 이윤정은 고등학교 3학년 때 허리를 다친 뒤 아버지 몰래 연극영화과에 지원했다고 밝혔다. 이를 알게 된 아버지가 그의 머리를 잘랐고, 이후 직접 미용실을 찾아가 삭발했다고 회상했다.

그는 "노출된 이야기들이 왜곡된 게 너무 많다"며 "정말 평범한 가정에서 자랐고 부자로 산 적도 없다"고 설명했다. 이어 "서울예고에 부잣집 딸, 아들들이 많았다. 외제차들이 학교 앞에 있었지만 저는 새벽 6시부터 버스와 전철을 서너 번씩 갈아타며 다녔다"고 밝혔다.

Advertisement

삭발 이후 독특한 패션으로 주목받기 시작한 이윤정은 우연한 기회에 음악계에 발을 들였고, 삐삐밴드의 보컬로 데뷔하게 됐다.

Advertisement

하지만 파격적인 음악과 무대로 화제를 모았던 것과 달리 경제적인 수입은 크지 않았다고 했다. 이윤정은 "제가 돈을 벌었다는 기억은 클럽이나 공연을 하고 20만원씩 받았던 것 말고는 큰 수익이 있었던 것 같지 않다"고 털어놨다.

Advertisement

이후 솔로 가수로도 활동했던 그는 생계를 위해 스타일리스트 일을 시작하게 됐다고 밝혔다.

한편 이윤정은 1995년 삐삐밴드 보컬로 데뷔해 독특한 음악과 파격적인 퍼포먼스로 주목받았다. 이후 솔로 가수와 스타일리스트, 음악 프로듀서 등 다양한 분야에서 활동했다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com