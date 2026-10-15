이승기, 31개월 딸 가수 끼에 한숨 "돌잡이 때도 마이크 잡아, 안 되는데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 이승기가 논란이 된 기름값 발언에 대해 입을 열었다.

15일 이승기의 유튜브 채널에서는 '한번 뭉칠래요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 지인의 돌잔치를 다녀왔다는 이승기는 "딸도 돌잔치 답례품으로 컵을 했다. 딸 돌잔치를 했는데 돌잡이를 하지 않냐. 거기 올라오는 기본 세팅들이 있다. 명주실, 판사봉, 청진기, 돈, 그리고 요새는 마이크를 올린다. 마이크를 그렇게 올린다"며 "난 진짜 마이크를 잡게 하고 싶지 않아서 마이크를 숨겼다. 근데 그걸 골랐다"고 토로했다.

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제작진은 "마이크를 많이 봐서 그런가?"라고 물었고 이승기는 "모르겠다. 그냥 쑥 훑더니 그걸 집더라. 안 되는데"라고 한숨을 쉬었다. 이어 이승기의 딸이 홀로 노래 부르는 모습이 담겼다. 이승기의 딸은 마이크를 잡고 홀로 열창하는 모습. 엄마 이다인이 불러도 아랑곳하지 않고 노래를 불러 아빠의 재능을 물려받았음을 짐작케 했다.

이승기는 "근데 3살이 안 됐잖아. 유치원 하원하자마자 '아이스크림 주세요. 멜론맛이요' 이러면서 들어온다"며 "한강에 산책갔다가 편의점을 아니까 들어가서 아이스크림 사달라고 하더라. 너무 귀여워서 안 사줄 수도 없고. 얼굴로 다 먹는다"고 스태프들에게 딸을 자랑했다.

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합주 중인 이승기에게 이수근의 전화가 왔다. 이승기는 "유튜브를 시작했는데 형하고 나와서 옛날 얘기 좀 했으면 좋겠다더라"라고 밝혔고 이수근은 "너 하면 언제든지. 얼마든지 얘기해라"라며 쿨하게 승낙했다. 이승기는 "'신서유기', '1박2일' 멤버들 보고 싶다는 얘기도 많더라. 만나서 토크라도 해주면 어떠냐더라. 최근에도 가끔 본다. 편하게 차 한잔 마시는 건 수근이 형"이라며 이수근과의 만남을 예고했다.

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wjlee@sportschosun.com