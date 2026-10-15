장항준, '왕사남' 후 차기작 준비 현장 최초공개..."전형적인 사기꾼" 인정한 티저

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[스포츠조선 김수현기자] 영화 '왕과 사는 남자'로 주목받은 장항준 감독이 새 예능 프로그램 '거장항준'으로 돌아온다. 송은이가 촬영 현장을 직접 공개한 가운데, 두 사람의 거침없는 입담과 절친 케미가 웃음을 안겼다.

15일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '눈물 자국 없는 말티즈는 잊어라!, 거장이 된 장항준의 차기작 준비 현장 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 송은이는 SBS 신규 예능 프로그램 '거장항준' 촬영을 앞두고 셀프 브이로그 촬영에 나섰다. 익숙하게 촬영장을 누비던 송은이 앞에 장항준 감독이 등장했고, 두 사람은 만나자마자 티격태격하며 남다른 친분을 드러냈다.

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'거장항준'의 메인 PD인 이동원은 송은이를 향한 팬심을 숨기지 않았다. 그는 "제가 '비보' 1회부터 봤다"라고 찐팬임을 밝혀 송은이를 웃게 했다.

이어 "저는 이 프로그램에 목숨을 걸었다. 제가 잘못되면 이제 은이 선배가 인생을 책임져야 한다"고 너스레를 떨어 현장 분위기를 한층 유쾌하게 만들었다.

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'거장항준'은 거장 반열에 오른 장항준 감독이 자신의 자전영화에 출연할 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼치는 오디션을 콘셉트로 한 프로그램이다. 때로는 찌질하고 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준의 인생을 바탕으로, 스타들과 밀고 당기는 토크를 선보일 예정이다.

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촬영에 앞서 장항준은 자신이 연출한 작품들에 대한 이야기도 풀어놨다. 특히 흥행 성적이 아쉬웠던 영화 '리바운드'에 대해서는 "제 아픈 손가락"이라고 표현해 눈길을 끌었다.

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이후 장항준과 송은이, 김풍은 함께 프로그램 티저 영상을 시청했다. 자신의 모습을 지켜보던 장항준은 "전형적인 사기꾼이다"라고 자평해 웃음을 자아냈다.

송은이 역시 장항준을 향해 "솔직히 오빠가 무슨 말 했는지도 모르지?"라고 농담을 던지며 절친다운 호흡을 보여줬다.

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허풍과 자신감이 넘치는 티저 영상에 장항준은 "그냥 유명한 외국 사람 이름을 말한 거다. 우리 PD가 '그것이 알고 싶다' 시절에 하도 고소를 많이 당해서 이 정도는 끄떡없다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

드디어 본격적인 촬영이 임박하자 송은이는 설렘과 긴장감을 드러냈다. 그는 "거울로 카메라가 보이는데 부담되네. 손 떨 뻔했어""라고 말하며 촬영장으로 향했다.

장항준 특유의 허풍과 재치, 송은이와의 유쾌한 티키타카가 예고된 가운데, '거장항준'에서 어떤 스타들이 장항준의 캐스팅 제안을 받게 될지 관심이 쏠린다.