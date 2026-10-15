이지훈♥아야네, 5성급 호텔로 떠났다 "둘째 출산 전 마지막 외박"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 출산을 앞두고 남편, 딸과 함께 가족 나들이에 나선 근황을 공개했다.

15일 아야네는 "오늘은 어린이집 안 가고 놀러!"라며 가족과 외출에 나선 모습을 공개했다.

특히 아야네는 "아마 출산 전 마지막이 될 외박"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 둘째 출산을 50일도 남기지 않은 시점, 가족과 함께 특별한 시간을 보내려는 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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영상에서 아야네는 설레는 표정으로 차에 올랐다. 이어 딸 루희에게 "여기는 파라다이스 시티야"라고 5성급 호텔로 향한다고 설명했고, 루희는 엄마의 말을 또박또박 따라 하며 귀여운 매력을 뽐냈다.

엄마의 말을 따라 하는 딸과 이를 함께 지켜보는 가족의 모습에서는 화목한 분위기가 고스란히 전해졌다. 둘째 출산을 앞둔 아야네가 첫째 딸 루희와 함께 보내는 소중한 시간이 더욱 눈길을 끌었다.

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한편 이지훈은 일본인 아야네와 2021년 결혼했다. 두 사람은 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았으며, 현재 둘째 출산을 앞두고 있다.