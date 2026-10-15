가수 김하늘, 동생 뇌사 판정 비보 "가족 뜻 모아 장기기증 결정"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 로맨틱멜로디초비(본명 김하늘)가 동생의 뇌사 판정 소식을 전하며 가족의 뜻에 따라 장기기증을 결정했다고 밝혔다.

김하늘은 15일 자신의 SNS를 통해 "갑작스럽고 안타까운 소식을 전한다"며 동생의 사고 소식을 알렸다.

그는 "제 동생이 사고로 응급실에 이송되어 치료를 받았으나, 하루 동안 경과를 지켜본 끝에 뇌사 판정을 받았다"고 전했다.

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이어 "오늘 오전 마지막 면회를 한 뒤, 가족의 뜻에 따라 장기기증 절차를 진행하기로 했다"고 밝혔다.

갑작스러운 사고로 동생을 떠나보내게 된 슬픔 속에서도 장기기증이라는 쉽지 않은 결정을 내린 가족들의 사연이 안타까움을 자아내고 있다.

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김하늘은 "장례 일정은 절차가 마무리되는 대로 다시 알려드리겠다"며 "고인을 위해 기도해 주시고, 남은 가족들도 이 시간을 잘 감당할 수 있도록 함께 마음 모아 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

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소식을 접한 누리꾼들은 "삼가 고인의 명복을 빕니다", "기도하겠습니다", "유가족분들께 깊은 위로를 전합니다" 등의 댓글을 남기며 애도의 뜻을 전했다.

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로맨틱멜로디초비는 김하늘이 사용하는 가수 활동명으로, 대중적인 방송 활동보다는 자신의 음악을 중심으로 활동해 온 뮤지션이다. 2012년 EP 앨범 '에브리데이 초비콜링(Everyday Chobicalling)'으로 데뷔해 '안녕, 하루', '난 니가 행복했으면 좋겠어', '아프도록 수고한 당신에게' 등의 곡을 발표했다.

olzllovely@sportschosun.com