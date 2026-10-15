고교 자퇴한 아내에 "부적응자" 학력 조롱한 남편...서장훈 "저따위 말을" 분노 (이숙캠)

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[스포츠조선 김수현기자] '이혼숙려캠프'에서 '공평부부' 남편이 아내의 학력을 비하하는 발언으로 출연진의 분노를 샀다. 아내가 고등학교를 자퇴한 이유를 알고도 과거를 들먹이며 비아냥대는 모습에 서장훈도 날 선 반응을 보였다.

지난 15일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '공평부부'의 남은 가사조사와 상담 솔루션이 진행됐다. 이와 함께 25기 세 번째 부부의 아내 측 가사조사도 공개됐다.

이날 '공평부부'의 아내는 남편과 진지한 대화를 이어가려 했지만, 남편은 시큰둥한 태도로 농담을 던졌다. 이를 지켜보던 서장훈은 남편의 발언에 "멘트 개떡같다"며 질색했다.

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문제의 발언은 아내가 대화 도중 앞서 나눈 이야기를 "까먹었다"고 말하면서 나왔다. 남편은 이를 두고 "이게 다 학생 때 그게 나오는 거다. 공부를 못하는 거다. 그러니까 고등학교도 안 나왔지"라고 쏘아붙였다.

아내가 고등학교를 졸업하지 못한 것이 아니라 중퇴한 것이라고 설명했지만, 남편의 비아냥은 멈추지 않았다. 그는 "부적응하니까 못 다닌 거다"라며 아내의 학력을 또다시 문제 삼았다.

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이에 아내는 고등학교를 자퇴하게 된 사연을 털어놓으며 울먹였다. 그는 "제가 원래 발레를 하다가 집안 사정으로 그만두게 됐다. 그래서 자퇴 후 검정고시를 했다"고 설명했다.

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이어 남편이 평소 자신에게 "네가 부적응자여서 친구가 없는 거다", "성격이 이상하다"는 식으로 말했다고 밝혀 안타까움을 더했다.

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남편이 아내의 과거와 자퇴 사유를 알고도 이를 공격의 소재로 삼았다는 점에서 비판은 더욱 거세졌다. 남편 측인 이동건 역시 "저거로는 진짜 장난치면 안 되는데"라며 안타까워했다.

서장훈도 더는 가볍게 넘기지 않았다. 그는 "요즘 같은 시대에 저따위 얘기하는 사람이 어딨냐. 큰일 날 소리다"라고 일침을 가했다.

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아내의 학력과 과거를 비꼬는 남편의 발언이 이어지면서 현장의 분위기는 무거워졌다. 상대방이 겪은 사정을 알면서도 이를 비난의 도구로 삼는 태도에 출연진의 탄식이 이어졌다.