이정현, 194억 건물에 남편 병원 차려주더니…랍스터 100마리까지 '내조 끝판왕'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 이정현이 남편이 운영하는 병원에 깜짝 등장해 직원들을 위한 랍스터 100마리 특식을 준비했다. 194억 원에 매입한 건물에 남편의 병원이 입주한 것으로 알려진 가운데, 이번에는 구내식당까지 직접 챙기는 남다른 내조로 눈길을 끌었다.

15일 방송된 KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 이정현이 남편 박유정 씨의 병원 개원 3주년을 맞아 구내식당에서 깜짝 이벤트를 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 이정현은 병원 직원 100명을 위해 직접 대규모 특식 준비에 나섰다. 앞서 유자된장닭갈비와 부추무침, 밥새우계란말이를 준비한 데 이어 랍스터 100마리까지 추가한 것.

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이정현은 "병원이 3주년이라 힘을 좀 썼다"며 통 큰 특식을 준비한 이유를 밝혔다.

특히 오븐도 없는 구내식당에서 랍스터 100마리를 요리하는 과정이 눈길을 끌었다. 이정현은 랍스터를 찐 뒤 마요네즈와 다진 마늘, 올리고당, 버터, 고추냉이 등을 섞은 특제 소스를 바르고 치즈를 얹어 토치로 구워냈다.

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이정현은 "우리 신랑 초딩 입맛인데 정말 좋아하겠다"며 남편의 취향까지 세심하게 챙겼다. 남편이 가장 좋아한다는 달걀말이도 빠뜨리지 않았다.

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이 과정에서 남편의 평소 구내식당 이용 습관도 공개됐다. 이정현이 "원장님은 보통 언제쯤 밥 먹으러 올라오냐"고 묻자, 직원은 "메뉴에 따라서 갑자기 11시 되면 문을 열고 들어오실 때가 있다"고 답했다. 맛있는 메뉴가 나오는 날이면 남편이 가장 먼저 식당을 찾는다는 설명이었다.

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이정현이 "원장님이 먹는 거 좋아해서 신경 많이 쓰고 있다"고 하자, 직원은 "배우 활동도 하시는데 그런 거 다 해주시고"라며 감탄했다.

이후 점심시간이 한참 지나서야 남편 박유정 씨가 식당에 모습을 드러냈다. 하지만 조리사로 변장해 얼굴을 가린 이정현을 전혀 알아보지 못했다.

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박유정 씨는 병원에서 다큐멘터리 '다큐 3일' 촬영이 진행되는 것으로 알고 있던 상황. 아내가 준비한 음식을 먹으면서도 별다른 의심을 하지 않았다.

그러던 중 유자된장닭갈비를 맛본 박유정 씨는 "얼마 전에 집에서 먹었는데. 되게 맛있다"며 익숙한 맛에 고개를 갸웃거렸다. 해당 메뉴는 이정현이 집에서도 선보였던 시그니처 요리였다.

결국 이정현이 남편 주변을 맴돌다 눈을 마주치면서 정체가 드러났다. 아내를 발견한 박유정 씨는 "뭐냐"며 깜짝 놀랐다. 얼굴이 새빨개진 그는 "내가 어쩐지 이상하다 했어. 어쩐지 이상하다 했어"라며 당황스러움을 감추지 못했다.

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이어 "다 공범이다"라고 외치더니 제작진을 향해 "우리 다 아는 사람 아니에요? 어떻게 이러실 수 있어요"라며 서운함을 드러내 웃음을 자아냈다.

이에 이정현은 "나 이제부터 자기한테 잘하기로 했다. 이제 구박 덜 하려고요 원장님. 너무 마음이 아팠다. 신랑이 이렇게 열심히 병원에서 일하는구나"라고 마음을 전했다.

한편 이정현은 지난 2019년 3세 연하의 정형외과 전문의 박유정 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

특히 이정현은 2023년 인천 남동구에 위치한 건물을 194억 원에 매입한 사실이 알려져 화제를 모았다. 약 1800평 규모로 알려진 해당 건물에는 남편이 운영하는 병원이 입주해 있으며, 건물 지분은 이정현이 99%, 남편이 1%를 보유한 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com