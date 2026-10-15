이선빈, ♥이광수와 9년 열애 비결 "쓸데없는 얘기 多, 큰 위로 된다" ('거장항준')

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[스포츠조선 이우주 기자] '거장항준' 이선빈이 이광수와의 열애에 대해 이야기했다.

15일 방송된 SBS '거장항준'에서는 배우 유재명, 이선빈이 오디션을 보러 왔다.

장항준의 차기작 오디션을 보러 온 유재명과 이선빈. 두 사람은 합숙을 하며 영화 촬영을 했다며 "밤마다 파티였다"고 밝혔다. 특히 이선빈이 노래로 분위기를 띄웠다고. 이선빈은 "저는 술은 못 마시지만 술자리에서 너무 잘 놀고 이미 마시고 온 거 아니냐는 얘기를 많이 듣는다. 자리를 끝까지 지켜서 다 마신 줄 안다"고 밝혔고 유재명은 "미친 사람인 줄 알았다. 너무 잘 논다"고 폭로했다. 티빙 '술꾼도시여자들'에서 술 취한 명품 연기로 화제가 됐던 이선빈은 실제로 술을 안 마신다고. 이선빈은 "안 먹는 사람들이 술 마시는 사람들의 과정을 자세히 안다"고 밝혔다.

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학전에서 연기 활동을 시작했다는 이선빈은 "고등학교 2학년이 되니까 학교로 돌아오라더라. 그래서 알바하던 돈을 가지고 가출을 했다. 위치추적 당할까 봐 친구 폰도 빌려서 갔다. 찜질방에서 자고 다음날에 여기서 오디션 있다 하면 거기 근처에서 잤다. 신생 기획사에 붙을 때까지 잠적했다. 근데 금방 붙었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

송은이는 "처음으로 오디션을 안 보고 캐스팅된 작품에 대해 기분이 남다를 거 같다"고 밝혔고 이선빈은 "오디션을 안 봐도 됐던 시기는 생각보다 빨리 왔다. 역할 하나 맡기까지가 어려웠다"고 밝혔다. 이에 장항준은 "고생한 게 나와줘야 하는데 실망"이라 모함했고 이선빈은 "데뷔 전까지가 고생이 많았다"고 다급히 해명에 나섰다.

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이선빈은 "마지막까지 오디션 봤던 게 '38사기동대'였다. 그때 제가 저를 홍보하려고 '너의 목소리가 보여'에 나갔다. 사람들은 제가 섭외된 줄 아는데 제가 계략을 짰던 거였다"며 "제가 잘 보여야 되는데 뭔가 한탕 할 수 있을 거 같았다. 근데 당시 연예인이 나온 이력이 없었다. 근데 섭외가 되려면 오디션을 봤어야 했다. 근데 회사에서는 섭외로 오는 게 아니면 보내줄 수 없다더라"라고 밝혔다.

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이선빈은 "그래서 작가님들과 짰다. 저 혼자 오디션을 보러 가는 대신에 합격이라 생각하면 회사에 섭외한 것처럼 말해달라 했다. 그래서 세 번인가 오디션을 보고 작가님도 비밀을 지켜주셨다. 아직도 회사 분들은 모르실 것"이라 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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적극적인 이선빈의 모습에 송은이는 "이상형이라 밝혀서 이상형인 분이 대시해서 사귄 것"이라 이광수와의 열애를 언급했다. SBS '런닝맨'에 출연한 이선빈은 이광수에게 적극적으로 이상형 임을 어필해 연애에 성공했다.

하지만 장항준과 김풍은 이선빈과 이광수의 열애를 몰랐고, 이선빈은 "너무한 거 아니냐. 9년을 만났는데"라고 발끈해 웃음을 안겼다.

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유재명은 "광수가 잘하기 위해 배우로서 도와준 거 있냐"고 물었고 이선빈은 "저희는 의외로 일적인 얘기들은 내가 느낀 걸 말해주는 정도만 하지 오히려 쓸데없는 얘기들을 많이 한다. '촬영하다 힘들었다', '누구 때문에 힘들었다' 같은 얘기만 한다. 둘 다 성격이 앞에서는 말을 못한다. 평화주의자들이라 그게 서로에게 큰 위로가 된다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com