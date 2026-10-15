"여자X들은 맞아봐야..." 남편 폭행에 아내 '피 터진 입안 사진' 공개 (이숙캠)

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[스포츠조선 김수현기자] '이혼숙려캠프'에 출연한 '공평부부'의 아내가 남편에게 폭행당했다고 주장하며 입안 상처 사진을 공개했다. 남편은 폭행 사실을 전면 부인했지만, 아내는 당시 상황을 구체적으로 설명하며 맞은 부위까지 기억하고 있다고 밝혀 충격을 안겼다.

지난 15일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '공평부부'의 남은 가사조사와 상담 솔루션이 진행됐다.

이날 방송에서는 아내를 향한 남편의 폭언과 함께 폭행을 둘러싼 두 사람의 엇갈린 주장이 공개됐다.

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아내에게 자유시간을 주겠다던 남편은 친구들을 집으로 불러 술을 마셨다. 이 과정에서 아내에게 심한 욕설을 퍼부었고, 급기야 친구가 방으로 들어와 남편의 입을 막을 정도로 상황이 격해졌다.

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두 사람의 갈등은 신체적 충돌로도 이어졌다는 주장이 나왔다. 아내가 진행하는 라이브 방송을 본 남편이 욕설을 쏟아냈고, 아내가 핀셋을 던지자 남편이 아내를 밀치고 핀셋을 던지는 등 위험한 상황이 벌어졌다는 것이다. 남편은 당시 상황에 대해 "정당방위네. 그러면 내 잘못이야?"라고 말한 것으로 전해졌다.

특히 아내는 남편에게 주먹으로 맞았다고 주장했다. 반면 남편은 "난 그런 적이 없다. 내가 아무리 술에 취했다고 여자고 아내인데 그랬을 리 없다"며 폭행 사실을 부인했다.

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아내는 당시 상황을 보다 구체적으로 설명했다. 남편이 술을 마시고 귀가한 뒤 새벽 수유를 부탁받았지만 제대로 하지 않고 시간을 끌었고, 결국 자신에게 욕설을 했다는 것이다.

이어 아내는 남편이 자신의 턱끝을 친 뒤 주먹을 휘둘렀다고 주장했다. 그는 "남편에게 처음 맞아봤다. 놀라기도 하고 무섭기도 하고 막 울었다"고 당시의 두려움을 털어놨다.

아내는 당시 남편이 "여자 X들은 한 대 맞으면 벌벌 무서워서 길 거면서 꼭 맞아봐야 정신을 차리지"라는 취지의 말까지 했다고 주장해 충격을 더했다.

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그러나 남편은 폭행 사실을 인정하지 않았다. 그는 "내가 자기를 손찌검했다는 증거는 없다"고 주장했다.

이에 아내는 남편에게 맞아 생긴 것이라고 주장하는 입안 상처 사진을 공개했다. 자신이 맞았던 부위도 정확하게 기억하고 있다고 덧붙였다. 하지만 남편은 사진이 공개된 뒤에도 "난 인정 못 한다"며 폭행 의혹을 부인했다.