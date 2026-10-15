이동건도 "왜 뻔뻔하냐" 분노...아내 폭행·임신 중 바람 의혹 적반하장 남편 (이숙캠)

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[스포츠조선 김수현기자] '이혼숙려캠프'에 출연한 '공평부부' 남편이 아내의 임신 당시 다른 여성과 연락하며 솔로인 것처럼 행동했다는 사실이 공개돼 논란이 일었다.

지난 15일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '공평부부'의 남은 가사조사와 상담 솔루션이 진행됐다.

이날 방송에서는 남편의 과거 이성 문제와 부부 사이의 갈등이 집중적으로 다뤄졌다.

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방송에 따르면 남편은 아내가 임신했을 당시 메신저 멀티프로필을 만들어 다른 여성과 연락하다 발각됐다. 해당 여성과 연락하는 과정에서 마치 혼자인 것처럼 행동했다는 의혹도 제기됐다.

남편은 당시 행동에 대해 "혼자인 것처럼 보이려고 그랬겠지"라고 말했다. 이를 들은 이동건은 "왜 계속 뻔뻔하게"라며 허탈한 반응을 보였다.

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남편은 다른 의도는 없었다는 입장을 밝혔다. 이에 아내는 "그것도 바람이지 않나"라며 불쾌한 심정을 드러냈다.

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이동건은 남편의 태도를 지적하며 "저렇게 뻔뻔하게 대처한 것에 대해 변명할 게 있냐"고 물었다. 남편은 "아내 입장에서는 기분 나쁘겠지만 저는 그 뒤로 만난 적도 없고 연락도 안 했다"고 해명했다.

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서장훈 역시 남편에게 "왜 솔로인 척했냐"고 따져 물었다. 그러나 남편은 일부러 솔로 행세를 한 것은 아니라는 취지로 답하며 의혹을 부인했다.

남편은 자신의 행동을 해명하는 과정에서 장례식장에서 남성 지인을 만난 아내의 사례를 언급하기도 했다. 이에 이동건은 두 상황을 비교하는 것은 적절하지 않다고 지적했다.

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이동건은 "자기 잘못을 인정하고 싶지 않아서 전혀 비슷하지 않은 아내의 케이스를 억지로 대입한 건 비겁하다"고 비판했다. 자신의 행동에 대한 책임을 인정하기보다 아내의 사례를 끌어와 논점을 흐리려 한다는 지적이었다.

한편 경제적인 불안 때문에 이혼을 망설이는 아내의 모습도 공개됐다. 이를 지켜본 서장훈은 아내에게 "지금보다 더 불행하게 살겠냐"는 취지로 말하며 현재의 결혼생활을 돌아보도록 했다.

방송 말미 서장훈은 남편을 향해 "어디 가서 입 밖으로도 꺼내지 말아야 할 얘기들이 너무 많이 나와서 놀랐다"고 말하며 정색했다.

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아내의 임신 당시 다른 여성과 연락한 문제부터 이를 해명하는 태도까지, 부부의 갈등은 좀처럼 좁혀지지 않았다. 출연진 역시 남편의 발언과 대응 방식을 지적하며 부부 관계에 대한 우려를 드러냈다.