임라라♥손민수,'촬영팀 45명' 초호화 돌잔치 시끌하더니 '기부로 답했다'

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 부부이자 유튜버 엔조이커플(임라라·손민수)이 쌍둥이 남매의 첫돌을 맞아 2000만원을 기부했다. 최근 초호화 돌잔치 규모를 두고 일부 비판이 제기됐던 가운데 전해진 선행 소식에 관심이 쏠리고 있다.

임라라는 지난 14일 엔조이커플 공식 SNS를 통해 "오늘 10월 14일은 강단남매의 첫 번째 생일입니다"라는 글과 함께 기부 증서 사진을 공개했다.

공개된 증서에 따르면 임라라와 손민수는 쌍둥이 남매의 첫 생일을 기념해 강남세브란스병원에 소아청소년 환자 치료비로 2000만원을 기부했다.

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임라라는 "강이와 단이를 만나고 나서 저희 부부의 세상은 참 많이 달라졌다"며 "저 역시 출산 후 큰 출혈로 생사의 고비를 겪으며, 누군가의 아픔과 간절함에 조금 더 마음을 기울이게 됐다"고 밝혔다.

이어 "아이를 키운다는 것이 얼마나 많은 사랑과 간절함을 필요로 하는 일인지 조금씩 배워가고 있다"며 "세상에는 저희와 같은 마음으로 아이의 하루하루를 지켜내고 있는 수많은 부모님들이 계시다는 생각이 들었다"고 전했다.

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그러면서 "그 마음을 조금이나마 나누고 싶어 세브란스 소아청소년과의 어려운 환아들을 위한 치료비를 후원하게 됐다"며 "저희의 마음이 아이들과 가족들에게 따뜻한 위로와 응원으로 전해지기를 바란다"고 덧붙였다.

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특히 이번 기부는 최근 두 사람의 초호화 돌잔치를 둘러싸고 엇갈린 반응이 나왔던 직후 전해져 더욱 눈길을 끈다.

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앞서 임라라와 손민수는 지난 4일 서울 강남구에서 쌍둥이 남매의 돌잔치를 개최했다. 당시 행사에는 촬영팀만 45명에 달하는 것으로 알려져 화제를 모았다.

이를 두고 일각에서는 유명 크리에이터 부부다운 화려한 행사라는 반응이 나온 반면, 아이들의 첫 생일을 기념하는 돌잔치치고는 규모가 지나치게 큰 것 아니냐는 지적도 제기됐다.

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논란이 일자 임라라는 지난 11일 공개된 유튜브 영상에서 직접 심경을 털어놨다. 그는 "돌잔치를 안 하는 분들도 많은데 너무 유난스럽게 하는 거에 대해서 걱정도 됐다"며 "저희는 직업 특성상 방송도 같이 하고 있다 보니 일이 커진 것"이라고 설명했다.

이어 "쌍둥이 엄마가 죽을 뻔하다가 유난을 피우는구나 하고 예쁘게 봐주시면 감사하겠다"고 당부했다.

실제로 임라라는 지난해 쌍둥이 출산 당시 심한 출혈로 생사의 고비를 넘긴 사실을 공개한 바 있다. 어렵게 얻은 두 아이의 첫 생일이기에 부부에게는 더욱 특별한 의미가 있었던 셈이다.

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화려한 돌잔치로 관심을 모았던 두 사람은 실제 첫 생일인 14일에는 형편이 어려운 환아들을 위한 기부 소식을 전하며 또 다른 방식으로 쌍둥이의 첫돌을 기념했다. 임라라는 "앞으로도 받은 사랑을 나누며 살아가는 엔조이 가족이 되겠다"고 약속했다.

한편 임라라와 손민수는 10년간의 열애 끝에 지난 2023년 결혼했다. 이후 지난해 10월 쌍둥이 남매를 출산했으며, 유튜브 채널 '엔조이커플'을 통해 육아 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com