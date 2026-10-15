전혜빈, 초호화 새집 주방 인테리어에 불만 "동선 불편해 화났다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전혜빈이 럭셔리 새집 주방을 공개했다.

15일 전혜빈의 유튜브 채널에서는 '전혜빈 주방 최초 공개 5분 컷! 아이 아침으로 딱인 건강 샌드위치+타락 입맛 사로 잡은 두유크림우동'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

스튜디오처럼 넓고 예쁜 주방에서 카메라를 켠 전혜빈은 "부엌도 이번에 이사오면서 인테리어에 힘을 줬다"고 밝혔다. 전혜빈은 구독자에게 처음으로 선보일 요리에 대해 "오늘 아침에 제가 아이가 만들어준 음식을 하는 게 어떨까 싶다. 아이가 입이 굉장히 짧다. 잘 먹이기 위해 끝없이 노력하는데 이 아침 메뉴는 입짧은 저희 아이도 혼자 스스로 완밥을 하고 등원을 한다"며 5분 만에 완성할 수 있다는 아보카도 토스트를 소개하기로 했다. 요리를 앞둔 전혜빈은 "되게 거창하게 주방 엄청 큰데 작은 빵 만드는 거 괜찮냐"고 걱정하기도 했다.

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열심히 요리를 완성했지만 제작진의 반응은 뜨뜻미지근했다. 제작진은 "제가 타락해서 이런 게 감흥이 안 오는 거 같다. 자극적인 맛이 좋다. 맛이 너무 깨끗하다"고 밝혔고 전헤빈은 "잠봉이 들어갔는데 맛이 너무 깨끗하냐. 아침에 먹기 최고인 메뉴"라며 충격을 받았다.

전혜빈은 "남편이 위가 안 좋아서 맨날 배아파한다. 밖에서 음식을 자주 먹으면 배아파해서 집에선 무조건 속 편한 음식을 위주로 만든다. 저도 그렇게 타락한 음식을 만든 지 오래 됐다"며 다음 요리에 도전했다.

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넓은 주방에서 요리를 하는 전혜빈은 쉴새 없이 움직였다. 바로 앞에 있는 싱크대를 두고 건너편 싱크대로 가는 전혜빈에 제작진은 "여기 싱크대 놔두고 왜 뒤쪽으로 가냐"고 물었고 전혜빈은 "이게 더 동선이 짧다"고 밝혔다. 특이한 구조 탓에 계속 왔다갔다 하면 요리를 한 전혜빈은 "내가 왜 그랬을까"라면서도 "근데 익숙해지니까 괜찮다. 처음엔 너무 불편해서 화가 났는데 지금은 괜찮다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com