유해진, '신변보호' 일주일 만에 직접 해제 요청…"배우 특혜 아니다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란으로 신변 위협을 받아 경찰의 보호조치를 받았던 배우 유해진이 최근 신변보호 해제를 요청한 것으로 확인됐다.

15일 국회 행정안전위원회의 서울경찰청 국정감사에서 고범석 서울경찰청장은 유해진의 신변보호 조치가 해제됐다고 밝혔다.

이날 국민의힘 강명구 의원이 유해진의 신변보호 여부를 묻자 고 청장은 "어제 그제 해제 요청을 해서 (조치를) 해제했다"고 답했다. 유해진 측이 직접 보호조치 해제를 요청했고, 경찰이 이를 받아들였다는 설명이다.

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앞서 서울 성북경찰서는 지난 6일 유해진 소속사의 요청에 따라 신변보호 조치를 시행했다. 당시 경찰은 유해진에게 긴급 신고용 스마트워치를 지급하고 112시스템에 관련 정보를 등록하는 한편, 자택 주변 순찰을 강화했다.

이는 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 배우 개인에 대한 신변 위협으로까지 번진 데 따른 조치였다. 실제 유해진의 자택 앞에서는 보수단체의 규탄 집회가 열렸으며, 온라인상에서도 협박성 발언이 등장해 우려가 커졌다.

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그러나 신변보호 조치가 시행된 지 약 일주일 만에 유해진 측이 해제를 요청하면서 경찰의 보호조치도 종료됐다.

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이날 국정감사에서는 유해진에 대한 경찰의 신변보호 조치가 일반 시민에 대한 대응과 형평성에 맞는지를 두고도 공방이 벌어졌다.

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강 의원은 2023년 서울 금천구에서 발생한 보복살인 사건과 최근 송파구에서 발생한 장모 살해·아내 납치 사건 등을 언급하며 유명 배우와 일반 시민에 대한 경찰의 대응에 차이가 있는 것 아니냐고 지적했다.

이에 고 청장은 "배우라는 이유로 특별대우를 한 것은 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "소속사의 안전조치 요청에 따라 심의를 거쳐 보호조치를 시행했다"고 설명했다.

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한편 영화 '암살자(들)'은 공개 이후 역사적 사실을 둘러싼 해석과 표현 문제로 논란에 휩싸였다. 논쟁이 작품 자체를 넘어 출연 배우를 향한 비난과 신변 위협으로까지 확산하면서 파장이 이어졌다.

olzllovely@sportschosun.com