사기 수배범에 2억 털려놓고...서장훈 지적에 "계산 잘못됐다" 적반하장 남편 (이숙캠)[종합]

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[스포츠조선 김수현기자] '챔피언 부부' 남편이 무리한 금전 거래로 2억 원이 넘는 피해를 입은 것으로 추산돼 충격을 안겼다.

지난 15일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 25기 세 번째 부부인 '챔피언 부부'의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 남편은 평소 남의 말을 쉽게 믿고 각종 금전 거래에 뛰어들었다가 피해를 보는 일이 잦았다고 밝혀졌다. 남편 역시 자신의 단점을 인정했다. 그는 "그게 제 단점이다. 사람을 너무 잘 믿는 게. 누군가 다가와서 살살 꼬드기면 넘어간다"고 말했다.

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문제는 아내가 극구 반대했음에도 남편이 무리하게 밀어붙인 토지 거래였다. 아내에 따르면 남편은 누군가에게 돈을 빌려줬지만 돌려받지 못하자, 빌려준 돈 대신 땅을 받았다.

남편은 "빌려준 돈을 못 받을 거면 땅이라도 받아야 하지 않나. 그래서 저는 땅을 받았다. 사기는 아니다"라며 자신의 선택을 정당화했다.

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그러면서도 해당 채무자에 대해서는 "사기꾼이다"라고 인정했다. 이어 "지금 사기로 수배가 돼 있다. 그런데 나한테는 땅을 줬으니까 나한테는 사기꾼이 아니다"라고 말해 출연진을 당황하게 했다.

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이를 들은 서장훈은 채무자가 다른 사람들에게 빌린 돈을 갚지 못하는 상황에서 남편에게는 땅을 넘긴 것일 수 있다고 분석했다. 그는 "내가 볼 때 사기꾼이 여기저기 돈을 빌려서 다른 사람들한테는 못 갚고, 남편한테는 두들겨 맞을까 봐 땅이라도 준 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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아내는 남편이 정확히 얼마를 빌려줬는지도 알지 못한다고 털어놨다. 그는 "남편이 얼마를 빌려줬는지 모르겠다. 제가 남편에게 2천만 원인가를 입금해 줬다"고 밝혔다. 부부 사이에서도 금전 거래의 전체 규모가 명확하게 공유되지 않았던 것이다.

더 큰 문제는 남편이 돈 대신 받아온 땅의 상태였다. 해당 토지는 사실상 황무지에 가까웠으며, 개발 제한 구역에 해당하는 것으로 공개됐다. 남편은 "시간이 지나면 할 수 있다"며 여전히 땅의 가치가 오를 것이라는 기대를 내비쳤다.

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반면 아내는 현실적인 부담을 호소했다. 그는 땅을 처분해 부채를 정리하고 싶다며 대출 이자 부담이 상당하다고 밝혔다. 특히 남편이 돈 대신 받은 땅에 기존 채무자의 대출까지 얽혀 있는 사실이 드러나면서 부부의 경제적 부담은 더욱 커졌다. 아내는 "대출 이자도 비용이 꽤 나간다. 한 달에 60만 원 정도 된다"고 토로했다.

방송에서 관련 금액을 계산한 결과, 피해 규모는 2억 원 이상으로 추산됐다. 적지 않은 금액에 출연진도 놀랐고 이를 지적하는 서장훈에 남편은 "계산이 잘못됐다"며 결과를 받아들이지 않았다.

여기에 남편은 아내를 향해 "말 같지 않은 소리 좀 하지 마라"고 말해 갈등을 키웠다. 무리한 금전 거래로 인한 손실 우려뿐 아니라 부부 사이의 소통과 신뢰 문제까지 드러난 순간이었다.