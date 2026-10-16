장윤정, '120억 펜트하우스' 살면서 행사 끝나고 컵라면…"먹고사는 건 똑같아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장윤정이 '행사의 여왕'이라는 수식어와 달리 지방 행사를 마친 뒤 휴게소에서 컵라면으로 끼니를 해결하는 소탈한 일상을 공개했다.

15일 장윤정의 유튜브 채널에는 '행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지방 행사에 참석하기 위해 준비하는 과정부터 공연을 마친 뒤 귀가하는 모습까지 장윤정의 하루가 담겼다.

이날 장윤정은 충남 서산에서 열린 행사 무대에 올랐다. 수많은 관객의 환호 속에서 공연을 마친 그는 늦은 밤 귀가하던 중 휴게소에 들렀다.

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장윤정이 선택한 야식은 컵라면이었다. 제작진은 '12시간 만에 첫 끼'라는 자막을 달았다. 그는 "지금 시간이 너무 늦어서 휴게소가 다 닫았다. 그냥 컵라면을 먹어야 할 것 같다"며 라면을 준비했다. 이어 "라면은 왜 이렇게 맛있을까"라며 "나는 라면 먹을 때 꼭 참치캔하고 김치, 소시지랑 먹으면 진짜 맛있다"고 자신만의 조합을 소개했다.

특히 장윤정은 화려한 무대 위 모습과 달리 소박한 식사를 즐기는 자신의 모습에 대해 "이렇게 큰 행사장에서 환호를 받고 구석에서 컵라면을 먹는다. 여러분, 먹고사는 건 똑같은 거예요"라고 말했다.

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그러면서 "끝나고 유별난 거 먹지 않아요"라며 "행사가 끝나면 주변에 사람이 얼마나 많냐. 식당에도 못 들어간다"고 공연이 끝난 뒤 식사할 곳을 찾기 어려운 현실적인 고충을 털어놨다.

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장윤정의 이 같은 발언은 그가 보유한 남다른 재력과 대비돼 눈길을 끈다. 장윤정은 지난 2024년 남편 도경완과 함께 서울 용산구 서빙고동 소재 고급 주거단지 '아페르한강' 펜트하우스를 약 120억원에 전액 현금으로 매입한 사실이 알려져 화제를 모았다. 해당 주택은 복층 구조에 전용면적 273.98㎡ 규모로, 한강과 용산공원을 조망할 수 있는 최고급 주거시설이다.

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특히 장윤정 부부는 앞서 거주하던 서울 용산구 한남동 '나인원한남'을 약 120억원에 매도해 약 70억원의 시세차익을 거둔 것으로 알려졌다. 이후 새 펜트하우스를 매입하면서 다시 한번 남다른 재력을 입증했다.

그러나 이날 장윤정이 공개한 행사 현장은 화려한 집과는 사뭇 다른 모습이었다. 장윤정은 행사에 앞서 전문 메이크업 아티스트의 도움 없이 직접 화장을 하기도 했다.

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그는 "연예인들 보면 메이크업, 헤어, 스타일리스트 해서 스태프 네다섯 명이 같이 다니는데 나는 그게 불편하다. 그래서 그냥 혼자 한다"고 설명했다. 이어 "진짜 나는 돈이 많이 안 들어가는 가수다. 이렇게만 다니지 않나"라며 웃었다.

또한 장윤정은 "무대에 있을 때는 내가 가수라는 걸 인지하는데 무대에서 내려오면 잘 인지하지 못한다. 그냥 나라는 사람인 거다"라며 무대 안팎의 차이를 털어놓기도 했다.

한편 장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼해 슬하에 아들 연우 군과 딸 하영 양을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com