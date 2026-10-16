"김민 연예대상 신인상감"…장성규, '조작논란' 후 뒤늦게 터진 '샤라웃'

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 장성규가 '나 혼자 산다' 출연 이후 조작 의혹에 휩싸였던 배우 김민을 향해 뒤늦게 극찬을 쏟아냈다.

15일 장성규는 개인 SNS에 "와 이제야 봤다. #나혼산 #김민 보자마자 사랑에 빠진 기분이다"라는 글과 함께 MBC '나 혼자 산다' 속 김민의 방송 장면을 캡처해 게재했다.

이어 "'나혼산' 팀은 이런 귀한 인물들을 도대체 어떻게 발굴해 내는 걸까. 심지어 나보다 형님이시라니. 올해 '연예대상' 신인상은 김민 형님일 듯"이라며 감탄했다.

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장성규는 김민의 독특한 매력에 푹 빠진 듯한 반응을 보인 것은 물론, 그를 발굴한 제작진의 섭외 능력까지 높이 평가했다.

다만 장성규의 극찬이 나온 시점이 눈길을 끈다. 김민의 방송분은 지난 2일 공개됐으며, 이후 온라인을 중심으로 조작 의혹이 제기돼 한바탕 논란이 일었던 상황이기 때문이다. 장성규는 방송 약 2주 만에 해당 영상을 시청한 것으로 보인다.

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앞서 김민은 지난 2일 방송된 '나 혼자 산다'에서 경기 동두천에 위치한 약 90년 된 구옥에서 생활하는 일상을 공개했다.

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그는 발전기를 돌려 전기를 사용하고, 지하수를 끌어올려 생활용수로 활용하는가 하면 직접 시멘트를 반죽해 낡은 집을 보수하는 등 남다른 생활 방식으로 화제를 모았다.

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그러나 방송 직후 일부 누리꾼들은 지도 서비스의 로드뷰와 실제 방송 화면을 비교하며 조작 의혹을 제기했다. 지난 7월 촬영된 로드뷰에는 풀이 무성했던 마당이 방송에서는 정돈돼 있었고, 주변에 전봇대가 있음에도 굳이 발전기를 사용하는 모습이 부자연스럽다는 지적이었다.

이에 김민은 지난 6일 언론 인터뷰를 통해 "조작이나 설정은 정말 없다"고 직접 해명했다. 그는 해당 주택이 가족처럼 지내는 지인들의 추억이 담긴 소중한 공간이라며 기존 모습을 최대한 보존하면서 조금씩 수리하고 있다고 설명했다.

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'나 혼자 산다' 제작진 역시 지난 7일 "방송에 소개된 집은 김민이 실제 거주하는 공간이 맞다"며 "제작진이 촬영을 위해 별도로 정비하거나 상황을 연출한 부분은 없다"고 공식 입장을 밝혔다.

특히 '나 혼자 산다'는 앞서 전현무의 즉흥 여행 에피소드에서도 연출 논란이 불거져 제작진이 사과한 전력이 있어 김민의 방송을 둘러싼 의혹에도 관심이 집중됐다.

반면 자신을 한국전력공사 직원이라고 밝힌 누리꾼이 전력량계가 보이지 않는 점을 들어 실제 전기 공급이 중단된 주택일 가능성을 제기하는 등 조작설에 반박하는 의견도 나왔다. 동료 배우 박원빈 역시 SNS를 통해 김민을 두둔했다.

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이처럼 방송을 둘러싼 진위 공방이 이어졌지만 김민의 화제성은 식지 않았다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스에 따르면 김민은 10월 1주 차와 2주 차 TV 비드라마 출연자 화제성 순위에서 2주 연속 1위를 차지했다.

olzllovely@sportschosun.com