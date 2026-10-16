20기 정숙, 어깨 필러로 만든 제니급 직각어깨 "조금 더 채웠어요"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 20기 정숙이 어깨 필러 시술을 고백했다.

정숙은 15일 "어깨 필러 조금 더 채웠어요. 빠지면 서운해"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 어깨필러 시술을 마친 정숙의 모습이 담겼다. 민소매를 입고 거울 셀카를 찍은 정숙은 제니 못지 않은 직각 어깨를 드러내 눈길을 모았다. 어깨 필러는 어깨 부위에 필러를 주입해 볼륨을 보완하고 어깨 라인을 다듬는 시술이다. 어깨의 형태와 비율을 보완해 보다 매끈하고 반듯한 어깨 라인을 연출하는 데 관심을 두는 이들이 찾기도 한다.

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'나는 솔로' 출연 당시 보조개 시술을 받았다고 당당하게 밝혔던 정숙은 최근 헤어 시술, 눈가, 이마, 미간, 입꼬리 등 여러 부위에 보톡스를 맞았다고 밝히며 꾸준히 자기 관리를 이어오고 있다.

한편, 20기 정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 최초로 20기 영호와 촬영 중 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라 불렸다. 방송 이후 두 사람은 결혼을 준비했지만 결국 파혼했다.

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wjlee@sportschosun.com