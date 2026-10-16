김지민, 모텔 트라우마 고백 "가운 주머니서 험한 게 나와, 다신 손 안대"

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[스포츠조선 이우주 기자] '심사숙소' 김지민이 모텔 트라우마를 고백했다.

15일 유튜브 콘텐츠 '심사숙소'에서는 '(사전모임) 여행 갈 때 숙소 모두 중요하잖아? 최악의 숙소썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

'심사숙소'는 여행을 좋아하는 세 사람이 함께 여행을 다니며 숙소를 평가하는 콘텐츠. 황보라는 "제일 좋은 데를 가도 밖을 구경해서 숙소를 있는 그대로 못 누려서 아깝다"고 토로했다. 황보라는 "난 확실한 기준이 있다. 여기를 가면 우인이랑 왔으면 좋겠다 하면 점수가 올라온다"고 밝혔다.

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세 사람은 여행에서 중요하게 생각하는 점들에 대해 이야기했다. 황보라는 조식을 중요하게 생각한다고. 김지민은 "보라 언니는 소식가라서 오히려 더 중요하다. 이 언니는 술만 시원하면 된다"고 밝혔고 황보라는 "저는 항상 냉장고 온도를 본다"고 밝혔다.

김지민은 "나도 20년 전에 지방 공연을 갔는데 모텔에 가운이 있더라. 나는 모텔을 잘 안 갔으니까 가운 한번 입어보는 게 로망인 거다. 5만 원짜리 모텔이었다. 가운을 입고 주머니에 손을 넣었는데 OO가 나왔다"고 밝혔다. 가운에서 나온 개 무엇인지 공개되지 않았지만 자막에는 '험한 것이 나왔다'고 적혀있었다. 이를 들은 정이랑은 경악했고 황보라는 나지막히 "더럽다"고 밝혔다.

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김지민은 "그 가운 그대로 들고 가서 주인 아저씨한테 줬는데 정말 태연하게 다른 방을 줬다. 최악의 경함이다. 그 뒤로 숙소에 대한 노이로제, 트라우마가 생겨서 그 뒤로 가운 손도 안 댄다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com