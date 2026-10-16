'사망여우 저격' 한가인, 뒷광고 논란 원천 차단 "협찬·할인 없이 정가로 사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 뒷광고 논란을 원천 차단했다.

15일 한가인의 유튜브 채널에서는 '명품부터 결혼 예물, 국내 디자니어 브랜드까지 한가인이 23년 동안 모은 주얼리 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

주얼리 소개에 앞서 한가인은 "제돈제산이고 이 안에 PPL은 없다. 전부 예전부터 제가 구매해서 사왔던 거다. 협찬 있어서 '이거 너무 예쁘다. 어디 거야?' 해서 발견하는 경우도 있다. 그런 경우에 스타일리스트나 누구 통해서 사면 10%나 20% 정도 할인해주기도 하는데 그거 없이 제가 그냥 매장 가서 사거나 인터넷에서 주문하는 경우가 많다"며 "여기 계시는 대표님들이 제가 본인들이 차고 있는 걸 모르실 거다. 협찬 없이 제가 구매해서 산 제품 이라고 강조했다.

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한가인은 "제가 하고 다니면 거의 명품이라 생각하시는 분들도 많아서 엄청 고가의 제품이라 생각하셔서 물어보는 경우도 있더라. 요즘에는 명품 브랜드가 아니더라도 한국에 있는 디자이너 브랜드들 너무 비싸지 않은 선에서 합리적인 가격 가격에 좋은 물건들이 많아서 그런 걸 위주로 소개를 해드리고 싶다"고 밝혔다.

대부분의 주얼리는 14K로 산다는 한가인은 "더 싸서 산다. 18K는 노란끼가 더 많이 돈다. 18K보다 14K가 더 어려 보이는 거 같다"고 솔직히 밝혔다.

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한편, 유튜버 사망여우TV는 최근 알부민 제품의 광고 방식, 효능에 대해 다루며 한가인을 언급했다. 이에 한가인은 협찬, 광고가 아닌 직접 구매한 제품이라 밝혔으나 사망여우TV는 한가인 관련 내용을 쇼츠로 만들어 제작해 논란이 됐다. 이에 한가인은 결제 내역까지 공개했고, 결국 사망여우TV는 영상을 비공개 처리하며 사과했다.

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wjlee@sportschosun.com