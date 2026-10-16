'김해준♥' 김승혜, 양쪽 굵기 다른 '코끼리 다리' 변화에 충격.."엄청난 차이"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김승혜가 출산 후 심해진 부기에 깜짝 놀랐다.

지난 15일 김승혜의 유튜브 채널에는 '조리원은 천국이 맞는 것 같기도...?! 초보 엄마아빠의 첫 육아 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

조리원 내부를 둘러본 김승혜는 "그냥 누워만 있어도 좋을 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

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하지만 출산 후 달라진 몸 상태에 대한 고민도 털어놨다. 과거 '미녀 개그우먼'으로 불렸던 김승혜는 점점 심해지는 얼굴 부기에 당황했다.

그는 "정말 이상하게도 얼굴이 점점 더 부어간다. 지금 임신했을 때보다 더 부은 것 같다. 어떡해"라며 걱정했다. 이어 "발도 코끼리 발이고 온몸이 더 붓는 느낌"이라며 속상한 마음을 드러냈다.

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특히 김승혜는 "임신해도 안 붓던 발이 코끼리 발이 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 압박 밴드를 착용했는데도 다리가 퉁퉁 부어 있는 모습에 남편 김해준도 직접 마사지에 나섰다.

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김해준은 아내의 다리를 정성껏 마사지하며 안심시켰다. 그는 "이건 진짜 붓기다. 내가 쪄봤지 않냐. 진짜 살과 부기는 다르다. 이건 부기를 풀어주면 된다. 걱정하지 마라. 걱정할 필요가 없다"며 아내를 위로했다.

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마사지 후 두 사람은 예상치 못한 변화에 깜짝 놀랐다. 마사지를 받은 다리와 받지 않은 다리의 굵기가 눈에 띄게 달라졌기 때문이다.

김승혜는 "엄청난 차이다. 이렇게 차이가 날 수가 있나? 신기하다"며 놀라움을 감추지 못했다. 김해준은 "부기라니까. 전문가의 손길이 들어가면 확실히 차이가 날 수밖에 없는 부분"이라며 너스레를 떨었다.

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다리 색깔에도 차이가 나타났다. 마사지한 부위가 상대적으로 하얗게 보이자 김해준은 "혈액이 도는 거다. 혈액을 올려드린 거다. 손으로 압박을 한 거다"라고 설명했다.

한편 김승혜는 2024년 동료 코미디언 김해준과 결혼했으며, 지난달 29일 결혼 2년 만에 딸을 품에 안았다.