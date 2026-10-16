'70억 투자 유치' 김소영, 사업 2개 폐업하더니 의미심장 글..."100배로 만들려면"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 잇따른 사업 변화 속에서도 미래를 고민하는 솔직한 심경을 전했다.

지난 15일 김소영은 늦은 밤 일과 삶에 대한 고민을 털어놨다.

김소영은 "일을 하다 보면 잘될 때도 있고 안 될 때도 있다. 잘될 때도 며칠 기분 좋고 안 될 때도 마찬가지"라며 일의 성패에 일희일비하지 않는 자신만의 태도를 밝혔다.

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이어 "중요한 건 큰 방향성 같은데 나는 시간이 없는 것 말고는 큰 불만은 없다"고 덧붙였다.

그러면서 앞으로의 과제에 대해서도 언급했다. 김소영은 "어떻게 시간을 더 많이 만들까? 지금 하는 일을 5배, 10배, 100배로 만들려면 답을 찾아야 한다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 당장의 성과에 머무르기보다 일의 효율을 높이고 더 큰 성장을 이루기 위한 고민을 이어가고 있는 것으로 보인다.

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최근 김소영은 운영하던 사업과 서비스를 잇달아 정리하며 주목받았다.

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특히 쿠키 사업을 종료한 사실이 알려진 김소영은 여기에 약 6년간 운영해 온 책발전소 북클럽 서비스도 종료하면서 아쉬움을 자아냈다. 오랜 시간 공들여온 사업들을 정리한 가운데 전해진 이번 심경에 관심이 쏠렸다.

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김소영은 2012년 MBC 아나운서로 입사해 활동하다 2017년 퇴사했다. 이후 개인 브랜드를 론칭하고 사업가로 변신해 다양한 사업을 펼쳐왔다. 최근에는 한 유명 투자회사로부터 70억 원 규모의 투자 유치를 이뤄내며 사업가로서도 주목받았다.

한편 김소영은 2016년 동료 아나운서 출신 오상진과 결혼했으며, 2019년 딸을 출산했다. 지난 4월에는 아들을 품에 안으며 두 아이의 엄마가 됐다.