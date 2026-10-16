'박주호♥' 안나, 폐경 만드는 주사 맞고도 넷째 임신..."암 걸렸지만 가임력 있었다"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 유방암 치료 당시 가임력 보존을 고민했던 순간과 넷째 임신에 이르기까지의 과정을 공개했다.

지난 15일 안나의 유튜브 채널에는 '나의 주치의와 나누는 유방암 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안나는 주치의와 함께 유방암 치료 후 임신과 가임력 보존에 관한 이야기를 나눴다.

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안나는 항암 치료를 앞두고 난자 냉동을 제안받았던 당시를 떠올렸다. 그는 "항암 치료를 시작하기 전에 난자를 채취해서 보관해 두는 건 어떻겠냐고 제안하셨다. 나중을 위해서"라고 말했다.

그러나 당시 안나는 미래의 임신 가능성보다 당장 암 치료를 시작하는 것이 우선이라고 생각했다. 그는 "그런데 저는 그냥 시작하고 싶었다. 선생님이 제안하신 치료를 바로 시작하고 싶었다. 미래에 있을지도 모르는 일을 생각하기보다"라고 털어놨다.

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주치의는 난자 냉동 외에도 다른 방법이 있었다고 설명했다. 안나는 "그때 선생님이 다른 방법도 있다고 말씀하셨다. 폐경 상태로 만드는 방법이었다. 자궁을 잠재우는 주사였다"고 회상했고, 주치의는 항암 치료 전에 시행한 방법이라고 설명했다.

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주치의는 젊은 유방암 환자에게 가임력 보존에 관한 상담이 중요하다고 강조했다. 그는 유방암 치료 계획을 세울 때 치료로 인해 발생할 수 있는 여러 상황을 예방하는 과정이 필요하다며, 그중 하나가 가임력 보존이라고 설명했다. 이어 "치료로 인해서 앞으로 임신이 어려워질 수밖에 없다"고 덧붙였다. 다만 항암 치료가 향후 임신 가능성에 미치는 영향은 개인마다 다를 수 있어 치료 전 의료진과 충분히 상담하는 것이 중요하다고 강조했다.

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안나의 주치의는 항암 치료 당시 시행했던 난소 억제 주사에 대해서도 설명했다. 그는 "안나 님은 항암 치료할 때 난소 억제 주사제를 미리 맞았다. 맞으면서 항암 치료를 받았다. 다행히 난소 보호의 기능이 잘 작용했다"고 밝혔다.

그러면서 "주사를 맞아도 임신을 원할 때 모두 임신이 되는 것은 아니다. 그래도 안나 님은 임신이 잘 되셨다"고 덧붙였다. 안나는 "암에 걸렸지만 가임력이 있는 상태였다"며 웃었다. 암 치료를 앞두고 임신과 출산이 어려워질 수 있다는 걱정을 했지만, 이후 넷째를 임신하게 된 것이다.

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앞서 안나는 암 투병 이후 넷째를 임신한 소회도 전한 바 있다. 그는 "의사에게 임신해도 괜찮다는 확인을 받은 후 결정했다"며 넷째 임신이 의료진과 충분히 상의한 뒤 내린 신중한 결정이었다고 강조했다.

한편 박주호는 2015년 스위스 출신 안나와 결혼했으며, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 2022년 암 투병 소식을 전했던 안나는 이후 삼중음성 유방암 완전관해 판정을 받았다고 밝혔으며, 최근 넷째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 완전관해는 검사상 암이나 종양이 사라진 상태를 의미하지만, 이후에도 의료진의 추적 관찰이 필요하다.