장한별, 인기 상승세 무섭네…'미야' 성인가요 차트 2위

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장한별이 거침없는 인기 상승세를 보이고 있다.

장한별은 12일 디지털 싱글 '미야'를 발매했다. '미야'는 국내 최대 음원 플랫폼인 멜론 성인가요 장르 차트에 2위로 진입, 이틀 연속 최상위권을 지키고 있다.

멜론 장르별 차트는 음원 스트리밍(40%)뿐만 아니라 음원 직접 소장 지표인 다운로드(60%) 비중이 높게 반영되는 만큼, 이번 성과는 신곡을 향한 리스너들의 관심과 음원 구매 수요를 동시에 보여준다는 점에서 의미가 있다. 또 강력한 팬덤을 가진 아티스트들이 성인가요 차트에서 강세를 보여왔다는 점을 고려하면 장한별의 높은 성적은 그의 팬덤 화력을 보여주는 일이라 할 수 있다.

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'미야'는 떠나는 이를 향한 그리움과 안부를 담은 감성 발라드곡이다. 그 사람이 어디에 있든 행복하기를 바라는 마음, 함께 했던 사랑도 꿈도 영원히 머물 수 없다는 걸 알면서도 놓을 수 없는 기억을 장한별 특유의 섬세한 목소리로 그려냈다. 이 곡은 발매 직후 멜론 '핫100' 차트 3위로 직행한데 이어 장르 차트에서도 상위권을 지키며 장한별의 막강한 음원 파워를 입증했다.

장한별은 31일과 11월 1일 양일간 서울 세종대학교 대양홀에서 첫 단독콘서트 '더 스타 이즈 본'을 열고 '미야' 라이브 무대를 최초 공개한다. 이번 공연은 일찌감치 전회차 좌석이 티켓 오픈과 동시에 완판됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com