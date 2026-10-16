에이티즈, 또 일내겠네…비주얼까지 난리난 콘셉트 포토 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈가 또 한번의 신드롬을 예고했다.

14일부터 16일까지 공식 SNS를 통해 공개된 미니 15집 '골든 아워 : 파트6' 콘셉트 포토에는 업그레이드된 멤버들의 비주얼이 담겨 시선을 사로잡는다. 멤버들은 오버사이즈 아우터와 빈티지 데님, 레더와 퍼 소재를 믹스한 스트릿 룩으로 자유분방한 무드를 연출했다. 힘을 뺀 포즈와 무심한 시선은 정제되지 않은 쿨한 에너지를 보여준다. 여기에 흑백의 거친 질감과 차가운 블루톤, 강렬한 그린 조명은 에이티즈만의 반항아적 분위기를 더욱 짙게 만든다.

에이티즈는 6월 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트5'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 통산 3번째 1위를 차지했다. 이 앨범은 국내에서만 초동 188만장을 돌파했으며, 타이틀곡 '배드'는 활동 종료 후에도 음악방송 1위를 휩쓸며 신드롬을 불러왔다.

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에이티즈는 데뷔 초부터 자신들의 이야기와 감성을 담은 노래로 공감대를 쌓아온 팀이다. 커리어하이까지 경신한 이들이 새롭게 들려줄 이야기는 어떨지 기대가 집중된다.

에이티즈는 19일 선공개곡 뮤직비디오 스포일러 이미지, 21일 뮤직비디오 티저, 23일 뮤직비디오를 공개한다. 이후 11월 13일 '골든아워 : 파트6'를 발표한다. 또 내년 1월 인천을 시작으로 일본 유럽 북미 남미를 순회하는 월드투어 '제로 투 올'을 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com