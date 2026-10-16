BTS 뷔, 이름만으로 만든 브랜드 가치 무려 '52억원'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 뷔가 패션계에서의 영향력을 보여줬다.

글로벌 인플루언서 마케팅 분석 플랫폼 레프티는 2027 S/S 파리 패션위크에서 발생한 미디어 가치를 분석한 보고서를 발표했다. 비디어 가치는 9월 28일부터 7일까지 소셜 콘텐츠를 통해 발생한 브랜드 노출 효과를 광고 가치로 환산한 지표로, 패션계에서는 인물과 브랜드 영향력을 평가하는 주요 척도로 활용된다.

뷔는 엠버서더로 활동 중인 셀린느와 관련, 384만 달러(한화 약 52억원)의 미디어 가치를 창출했다. 이번 파리 패션위크에서 셀린느 브랜드가 기록한 전체 미디어 가치는 1700만 달러(약 229억원)다. 그런데 뷔는 3일(현지시각) 파리에서 열린 2027 S/S 여성 컬렉션 쇼에 참석하지 않고도 브랜드 전체 미디어 가치의 23%를 채웠다. 이는 관련 인플루언서 중 독보적으로 높은 수치다.

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뷔는 6월 2027 S/S 남성 컬렉션 쇼에 참석했을 때도 단 두 시간 만에 750만건 이상의 SNS 상호작용과 220만건을 웃도는 언급량이 발생했을 정도로 남다른 존재감을 뽐냈다. 이에 보그 프랑스는 뷔의 인기를 '하나의 현상'으로 조명하기도 했다.

뷔가 속한 방탄소년단은 월드 투어 '아리랑'을 진행 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com