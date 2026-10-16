양치승, 전세사기 당했다는 헬스장 변상금 '수천만원'…행정소송 패소

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 트레이너 겸 방송인 양치승이 결국 수천만원의 변상금을 내게 됐다.

15일 서울행정법원 행정13부(진현섭 판사)는 양치승이 강남구청장을 상대로 제기한 변상금 부과 무효확인 소송에서 원고의 청구를 모두 기각했다. 소송 비용 역시 양치승이 부담하도록 했다.

양치승은 2018년 민간 개발업체와 임대차 계약을 체결하고 서울 강남구 논현동의 한 공영주차장 건물에서 헬스장을 개업했다. 그런데 사실 이 건물은 민간사업자가 시설을 조성해 강남구에 기부채납한 뒤 20년간 무상으로 사용하고, 이후 관리 및 운영권을 강남구청에 넘기는 방식으로 만들어진 것이었다.

Advertisement

2022년 11월 민간사업자의 무상사용 기간이 끝나면서 강남구청은 양치승을 비롯한 입점 상인들에게 퇴거를 요구했다. 양치승은 계약 당시 이러한 내용을 안내받지 못했고 보증금을 돌려받지도 못해 곧바로 퇴거하기 어려웠다고 반발했다.

이후 강남구청은 양치승이 건물을 무단 점유했다며 수천만원의 변상금을 부과했아. 양치승은 이에 불복해 행정소송을 제기했지만 법원은 그의 편이 아니었다. 양치승은 앞서 강남구청이 제기한 건물 인도 소송에서도 패소했다. 이에 따라 양치승은 지난해 7월 헬스장을 폐업했고 최근 빵집을 개업했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com